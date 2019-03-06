“من هنا” رابط تسجيل حساب المواطن والفئات المنتفعة به|تابع موعد صرف الدفعة القادمة وخطوات...

حساب مواطن ، هو برنامج حكومي بالمملكة العربية السعودية، يهدف غلى تخفيف الأعباء المعيشية علي المواطن السعودي ، ومن ثم وتقديم الدعم المالي للآسرة، صاحبة الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة العربية السعودية، وقد أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية السعودية، عن صدور هذا البرنامج؛ وذلك تعويضاً للآسر التي متسببة بمشاكل ، بسبب الإصلاحات الإقتصادية، ومن ثم وتوفير حياة أفضل للمواطن السعودي، وقد بدأ التسجيل في برنامج حساب المواطن من بداية شهر فبراير 2019 عن الدفعة ال15 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج، وقد تم بالفعل صرف الدفعة يوم الأحد الماضي .

وقد حددت الوزارة يوم 10 مارس، ليكون موعد صرف الدفعة السادسة عشر، علي أنه يتم التسجيل للدفعة السابعة عشر من خلال رابط حساب المواطن ، ومن المقرر إيداع الدفعة السابعة عشر في العاشر من شهر إبريل القادم.

الفئات المستفيدة من البرنامج

الآسر السعودية أو الفرد السعودي المستقل بسكن خاص.

المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي.

حاملي بطاقات التنقل .

وها هي الفئات المستفيدة من البرنامج، تتقدم إلي البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن عن طريق الرابط التالي، لتسجيل الطلبات لبحثها عما إذا كان المتقدم من المستحقين أم لا.

https://www.fal3arda.com/1.7.89/url.html?code=aHR0cHM6Ly9jYS5nb3Yuc2Ev

مستوي الدخل الذي يستحق الإستفادة من البرنامج

1- أصحاب الدخل من صفر حتي 8699 ريال سعودي .

2- أصحاب الدخل من 8700 حتي 11999 ريال سعودي .

3- أصحاب الدخل من 12000 حتي 15299 ريال سعودي .

4- أصحاب الدخل من 13500 حتي 20159 ريال سعودي .

المراحل التي يمر بها البرنامج

سوف نقوم بشرح الخطوات بالفيديو؛ وذلك سهولة التوضيح و الشرح، تابعوا معنا .