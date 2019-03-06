، عبر مبادرة "تجلت".. 49 لوحة تشكيلية تسخّر الفن لوصف سحر العلا ،

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في مشهد تفاعلي بين الفن التشكيلي وسحر الطبيعة، رسم معهد مسك للفنون التابع لمؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية"، آفاقاً أوسع للتعبير عن جمال منطقة العلا شمال غرب المملكة، عندما جمع خلال يومين 20 فناناً تشكيلياً، تفاعلوا بجميع حواسّهم مع تفاصيل التاريخ والجغرافيا لهذه المنطقة، ليتجاوزوا حدود العلاقة النمطية بين الفن وسحر الطبيعة.
وفي مبادرة "تجلت" التي أطلقها معهد مسك للفنون في نسختها الأولى، بالتزامن مع أنشطة شتاء طنطورة، اجتمع 20 فناناً تشكيلياً من الجنسين من مدارس ومناطق متنوعة في المملكة، لرسم لوحات فنية في منطقة العلا شمال المملكة، في عرض تفاعلي حي أمام الجمهور، وذلك في 3 مواقع، مستلهمين فنونهم من طبيعة العلا الساحرة.
واستهدفت 49 لوحة فنية ثلاثة مواقع هي شتاء طنطورة، وأحد الشلالات في المنطقة، وجبل الفيل"، في خطوة ترمي إلى تسليط الضوء على هذه المواقع عبر الفن التشكيلي.
وتعد هذه المبادرة كأحد أدوار معهد مسك للفنون، التي تسعى إلى أن تكون منصةً حيوية لقطاع الثقافة والفنون، لإنتاج أعمال فنية، إضافةً إلى فتح باب النقاش حول أهم المواضيع الفنية على الساحة.
وحققت المبادرة رسالتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما قاد معهد مسك للفنون لإقرار إقامتها في المستقبل؛ وذلك نظير التفاعل الكبير الذي وجدته الفكرة الفريدة من نوعها، والتي تستهدف التسويق لمثل هذه المواقع الملهمة والساحرة.
وأسهمت المبادرة في ذات الوقت التي تعزز دور الفن في حياة المجتمع، في تحقيق الرسالة المطلوبة من حيث استقطاب زائرين للمنطقة خلال موسم شتاء طنطورة، عبر فتح المجال للمشاركة المجتمعية في تسليط الضوء على هذه المواقع.
ويربط معهد مسك للفنون الجمهور المحلي والإقليمي والعالمي بالناتج الثقافي المعاصر للمملكة والعالم العربي، من خلال شبكة من الشركاء والهيئات المتعاونة معه.
عبر مبادرة "تجلت".. 49 لوحة تشكيلية تسخّر الفن لوصف سحر العلاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-06
في مشهد تفاعلي بين الفن التشكيلي وسحر الطبيعة، رسم معهد مسك للفنون التابع لمؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية"، آفاقاً أوسع للتعبير عن جمال منطقة العلا شمال غرب المملكة، عندما جمع خلال يومين 20 فناناً تشكيلياً، تفاعلوا بجميع حواسّهم مع تفاصيل التاريخ والجغرافيا لهذه المنطقة، ليتجاوزوا حدود العلاقة النمطية بين الفن وسحر الطبيعة.
وفي مبادرة "تجلت" التي أطلقها معهد مسك للفنون في نسختها الأولى، بالتزامن مع أنشطة شتاء طنطورة، اجتمع 20 فناناً تشكيلياً من الجنسين من مدارس ومناطق متنوعة في المملكة، لرسم لوحات فنية في منطقة العلا شمال المملكة، في عرض تفاعلي حي أمام الجمهور، وذلك في 3 مواقع، مستلهمين فنونهم من طبيعة العلا الساحرة.
واستهدفت 49 لوحة فنية ثلاثة مواقع هي شتاء طنطورة، وأحد الشلالات في المنطقة، وجبل الفيل"، في خطوة ترمي إلى تسليط الضوء على هذه المواقع عبر الفن التشكيلي.
وتعد هذه المبادرة كأحد أدوار معهد مسك للفنون، التي تسعى إلى أن تكون منصةً حيوية لقطاع الثقافة والفنون، لإنتاج أعمال فنية، إضافةً إلى فتح باب النقاش حول أهم المواضيع الفنية على الساحة.
وحققت المبادرة رسالتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما قاد معهد مسك للفنون لإقرار إقامتها في المستقبل؛ وذلك نظير التفاعل الكبير الذي وجدته الفكرة الفريدة من نوعها، والتي تستهدف التسويق لمثل هذه المواقع الملهمة والساحرة.
وأسهمت المبادرة في ذات الوقت التي تعزز دور الفن في حياة المجتمع، في تحقيق الرسالة المطلوبة من حيث استقطاب زائرين للمنطقة خلال موسم شتاء طنطورة، عبر فتح المجال للمشاركة المجتمعية في تسليط الضوء على هذه المواقع.
ويربط معهد مسك للفنون الجمهور المحلي والإقليمي والعالمي بالناتج الثقافي المعاصر للمملكة والعالم العربي، من خلال شبكة من الشركاء والهيئات المتعاونة معه.
06 مارس 2019 - 29 جمادى الآخر 1440
03:11 PM
أطلقها معهد مسك للفنون وجمعت 20 فناناً تفاعلوا مع تفاصيل التاريخ
في مشهد تفاعلي بين الفن التشكيلي وسحر الطبيعة، رسم معهد مسك للفنون التابع لمؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية"، آفاقاً أوسع للتعبير عن جمال منطقة العلا شمال غرب المملكة، عندما جمع خلال يومين 20 فناناً تشكيلياً، تفاعلوا بجميع حواسّهم مع تفاصيل التاريخ والجغرافيا لهذه المنطقة، ليتجاوزوا حدود العلاقة النمطية بين الفن وسحر الطبيعة.
وفي مبادرة "تجلت" التي أطلقها معهد مسك للفنون في نسختها الأولى، بالتزامن مع أنشطة شتاء طنطورة، اجتمع 20 فناناً تشكيلياً من الجنسين من مدارس ومناطق متنوعة في المملكة، لرسم لوحات فنية في منطقة العلا شمال المملكة، في عرض تفاعلي حي أمام الجمهور، وذلك في 3 مواقع، مستلهمين فنونهم من طبيعة العلا الساحرة.
واستهدفت 49 لوحة فنية ثلاثة مواقع هي شتاء طنطورة، وأحد الشلالات في المنطقة، وجبل الفيل"، في خطوة ترمي إلى تسليط الضوء على هذه المواقع عبر الفن التشكيلي.
وتعد هذه المبادرة كأحد أدوار معهد مسك للفنون، التي تسعى إلى أن تكون منصةً حيوية لقطاع الثقافة والفنون، لإنتاج أعمال فنية، إضافةً إلى فتح باب النقاش حول أهم المواضيع الفنية على الساحة.
وحققت المبادرة رسالتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما قاد معهد مسك للفنون لإقرار إقامتها في المستقبل؛ وذلك نظير التفاعل الكبير الذي وجدته الفكرة الفريدة من نوعها، والتي تستهدف التسويق لمثل هذه المواقع الملهمة والساحرة.
وأسهمت المبادرة في ذات الوقت التي تعزز دور الفن في حياة المجتمع، في تحقيق الرسالة المطلوبة من حيث استقطاب زائرين للمنطقة خلال موسم شتاء طنطورة، عبر فتح المجال للمشاركة المجتمعية في تسليط الضوء على هذه المواقع.
ويربط معهد مسك للفنون الجمهور المحلي والإقليمي والعالمي بالناتج الثقافي المعاصر للمملكة والعالم العربي، من خلال شبكة من الشركاء والهيئات المتعاونة معه.
، عبر مبادرة "تجلت".. 49 لوحة تشكيلية تسخّر الفن لوصف سحر العلا ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.