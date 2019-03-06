محمد بن مسعود - الدمام - مجموع انتهاكات المليشيا لاتفاق السويد بلغ 1959 أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تسجيل 22 خرقاً لاتفاق السويد ارتكبتها مليشيا الحوثي في الحديدة خلال 24 ساعة. وذكر تحالف دعم الشرعية في اليمن أن مجموع الانتهاكات الحوثية لاتفاق السويد بلغ 1959 منذ بداية تطبيق الاتفاق. "التحالف ": 22 خرقاً حوثياً في الحديدة خلال 24 ساعة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-06 أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تسجيل 22 خرقاً لاتفاق السويد ارتكبتها مليشيا الحوثي في الحديدة خلال 24 ساعة. وذكر تحالف دعم الشرعية في اليمن أن مجموع الانتهاكات الحوثية لاتفاق السويد بلغ 1959 منذ بداية تطبيق الاتفاق. 06 مارس 2019 - 29 جمادى الآخر 1440 03:00 PM مجموع انتهاكات المليشيا لاتفاق السويد بلغ 1959 مجموع انتهاكات المليشيا لاتفاق السويد بلغ 1959 أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تسجيل 22 خرقاً لاتفاق السويد ارتكبتها مليشيا الحوثي في الحديدة خلال 24 ساعة. وذكر تحالف دعم الشرعية في اليمن أن مجموع الانتهاكات الحوثية لاتفاق السويد بلغ 1959 منذ بداية تطبيق الاتفاق. ، "التحالف ": 22 خرقاً حوثياً في الحديدة خلال 24 ساعة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اليمن

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