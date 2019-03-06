، مختصون: مبادرات الإسكان وصلت بتملك المساكن المشغولة بسعوديين لـ60.49% ،

محمد بن مسعود - الدمام - خبراء في المجال العقاري يتوقعون تجاوز أهداف "رؤية 2030" وتحقيق نسبة 75%

أبدى الخبير العقاري علي الحميدي، تفاؤله بتنامي نسبة تملك المساكن في المجتمع السعودي، لتصل إلى 75% بنهاية 2030.

وأكد أن جهود وزارة الإسكان ومبادراتها في تعزيز هذه النسبة واضحة وجلية، وخاصة بعد الإعلان عن رؤية المملكة 2030 وما تضمنته من أهداف خاصة بقطاع الإسكان.

وقال "الحميدي": رؤية 2030 كانت قد أعلنت أنها تستهدف رفع نسبة التملك إلى 60% بحلول عام 2020، والوصول إلى 70% بحلول عام 2030م.

وأضاف: نسبة التملك التي تحققت على أرض الواقع، حتى منتصف 2018، وصلت إلى 60.49%، أي أن الوزارة تجاوزت النسبة المستهدفة قبل موعدها بأكثر من عام، الأمر الذي يشير إلى أن الوزارة سوف تحقق نسبة تملك تتجاوز الـ70% بحلول 2030.

وأردف: أستطيع التأكيد على أن المبادرات التي أطلقتها 16 جهة حكومية، في فبراير من العام الماضي، ضمن برنامج الإسكان، قد أثمرت عن نتائج إيجابية اليوم، هذه النتائج تبشر بالخير، فيما يخص تحقيق أهداف الرؤية بشأن قطاع الإسكان.

وتابع: هذا البرنامج استعرض الكثير من عقبات القطاع العقاري ومشكلاته، وبناء عليه، بدأ تنفيذ العديد من المبادرات التي تُقدم حلولاً سكنية متكاملة للمواطنين للحصول على الخيار السكنى المناسب لهم، والبرنامج بهذه الصورة الآلية، يترجم توجيهات الحكومة بتوفير السكن الملائم وأسباب الحياة الكريمة للمواطنين.

وقال "الحميدي": عندما تتجاوز المملكة نسبة التملك المحددة سلفا، فهذا يشير إلى نجاح الاستراتيجية التي تعتمدها وزارة الإسكان لإيجاد حلول سكنية في البلاد.

وأضاف: لا ننسى أن الوزارة نجحت في وقت سابق، في علاج الكثير من مشكلات القطاع العقاري، مثل ظاهرة احتكار الأراضي البيضاء، وغلاء أسعار المنتجات العقارية، وتعزيز وتنويع برامج التمويل العقاري، فضلاً عن مساهمتها في تحفيز القطاع الخاص، ليكون شريكا أساسيا لها في إيجاد حلول عقارية تسهم في توفير المنتجات السكنية التي تكفي نسبة كبيرة من أعداد المتقدمين لبرنامج سكني.

من جهته، أرجع الدكتور عبدالوهاب بن سعيد القحطاني أستاذ الإدارة الاستراتيجيةً وتنمية الموارد البشرية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ارتفاع نسبة تملك المساكن في المملكة إلى الإقبال الكبير على منتجات الوزارة.

وقال: يقف خلف هذا الإقبال، تنامي برامح التمويل العقاري التي وفرتها البنوك السعودية، بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية.

وأشار إلى الانخفاض الكبير في أسعار المنتجات العقارية التي تطرحها الوزارة تباعاً، بالتعاون مع المطورين العقاريين، سواء كانت أسعار الأراضي البيضاء التي تراجعت بنسبة كبيرة، أو الوحدات الجاهزة التي انخفض سعرها إلى النصف تقريباً، مما شجع الراغبين في الحصول على المنتجات العقارية، على الاقتراض لتلبية حاجتهم للسكن.

وأضاف: أعتقد أن المؤسسات المالية غير الحكومية سهلت الكثير من إجراءات وشروط الاقتراض ما زاد من سرعته وتنامي وتيرته.

وكانت الهيئة العامة للإحصاء أصدرت نشرة إحصاءات المساكن 2018 التي درست العديد من الخصائص السكنية المهمة.

وقالت الهيئة إن نسبة المساكن المملوكة بشاغليها من الأسر السعودية، قد بلغت 60.49% للمساكن بجميع أنواع مواد البناء.

وأشارت إلى أن هذا الأمر تحقق في إطار جهود وزارة الإسكان لتحقيق مستهدف برنامج "الإسكان"، وهو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وفي إطار مجهوداتها لتشجيع القطاع الخاص على تطوير المساكن، وتعظيم الشراكات معه، وتشجيع استخدام تقنيات البناء الحديث والحلول الصناعية، وتحفيز التمويل العقاري.

وتعتمد الهيئة على مصدرين رئيسين للبيانات، هما مسح المساكن 2018 الذي يغطي الفترة حتى منتصف العام 2018، والإحصاءات المستمدة من واقع السجلات الإدارية المتوفرة بوزارة الإسكان.