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محمد بن مسعود - الدمام - افتتح مدير جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، المؤتمر الدولي الثالث "اتجاهات حديثة في تعليم العربية لغة ثانية" التي ينظّمها معهد اللغويات العربية بجامعة الملك سعود، بالشراكة مع مركز الملك عبدالله الدولي لخدمة اللغة العربية، صباح اليوم بمستشفى طب الأسنان الجامعي بجامعة الملك سعود.
وقال أمين المؤتمر الدكتور علي آل شريدة: الإعداد لهذا المؤتمر بدأ منذ ما يزيد على العام؛ إذ قمنا بالإعلان عن استقبال الملخصات في نهاية شهر مارس الماضي واستقبلنا بمطلع مايو 2018 ما يزيد على 400 ملخص، وقمنا بفرزها وتحكيمها، وتقلص العدد إلى ما يقارب 80 ملخصًا، ثم استقبلنا في نهاية أغسطس ما يقارب 60 بحثًا.
مدير جامعة الملك سعود يفتتح مؤتمر "اتجاهات حديثة في تعليم العربية"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-06
افتتح مدير جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، المؤتمر الدولي الثالث "اتجاهات حديثة في تعليم العربية لغة ثانية" التي ينظّمها معهد اللغويات العربية بجامعة الملك سعود، بالشراكة مع مركز الملك عبدالله الدولي لخدمة اللغة العربية، صباح اليوم بمستشفى طب الأسنان الجامعي بجامعة الملك سعود.
وقال أمين المؤتمر الدكتور علي آل شريدة: الإعداد لهذا المؤتمر بدأ منذ ما يزيد على العام؛ إذ قمنا بالإعلان عن استقبال الملخصات في نهاية شهر مارس الماضي واستقبلنا بمطلع مايو 2018 ما يزيد على 400 ملخص، وقمنا بفرزها وتحكيمها، وتقلص العدد إلى ما يقارب 80 ملخصًا، ثم استقبلنا في نهاية أغسطس ما يقارب 60 بحثًا.
06 مارس 2019 - 29 جمادى الآخر 1440
02:17 PM
افتتح مدير جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، المؤتمر الدولي الثالث "اتجاهات حديثة في تعليم العربية لغة ثانية" التي ينظّمها معهد اللغويات العربية بجامعة الملك سعود، بالشراكة مع مركز الملك عبدالله الدولي لخدمة اللغة العربية، صباح اليوم بمستشفى طب الأسنان الجامعي بجامعة الملك سعود.
وقال أمين المؤتمر الدكتور علي آل شريدة: الإعداد لهذا المؤتمر بدأ منذ ما يزيد على العام؛ إذ قمنا بالإعلان عن استقبال الملخصات في نهاية شهر مارس الماضي واستقبلنا بمطلع مايو 2018 ما يزيد على 400 ملخص، وقمنا بفرزها وتحكيمها، وتقلص العدد إلى ما يقارب 80 ملخصًا، ثم استقبلنا في نهاية أغسطس ما يقارب 60 بحثًا.
، مدير جامعة الملك سعود يفتتح مؤتمر "اتجاهات حديثة في تعليم العربية" ،
المصدر : الخليج 365
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