، "لافروف": موسكو والرياض تَعتبران اجتثاث الإرهاب في سوريا "مهمة رئيسة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال مؤتمر صحفي جمع وزير الخارجية الروسي مع نظيره الكويتي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن موسكو والرياض تَعتبران القضاء على الإرهاب في سوريا "مهمة رئيسة".

وبحسب وكالة "سبوتنيك" قال "لافروف" خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه مع نظيره الكويتي صباح الخالد الصباح: عندما نتحدث عن الاتفاق في القضايا الرئيسة للتسوية السورية، فإننا نقصد أولاً المملكة العربية السعودية وروسيا والعديد من الدول المعنية الأخرى تسعى إلى القضاء على الإرهاب في الأراضي السورية بشكل تام.

وأضاف: ثانياً فإن السعودية ترى مثلنا أنه من المهم ليس إرسال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، فحسب بل والمساعدات الرامية إلى تهيئة الظروف لعودة اللاجئين.

وزار "لافروف" أثناء جولته في المنطقة في وقت سابق، المملكة، حيث استقبله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وعقد اجتماعات مع وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، ووزير الخارجية إبراهيم العساف.