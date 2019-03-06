، بمشاركة سعودية .. 4 دول عربية تبحث التدخلات الإيرانية ،

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عقدت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بالتدخلات الإيرانية في الشؤون العربية، اليوم، اجتماعاً لها برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومشاركة المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ومملكة البحرين، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.
جاء ذلك على هامش أعمال الدورة العادية "151" لمجلس وزراء الخارجية العرب التي تنطلق في وقت لاحق اليوم.
وناقشت اللجنة، في اجتماعها، تقرير الأمانة العامة للجامعة حول رصد ومتابعة التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وكيفية التصدي لها سياسياً وإعلامياً واقتصادياً، ورفعت تقريراً للمجلس الوزاري لمناقشته واعتماده.
بمشاركة سعودية .. 4 دول عربية تبحث التدخلات الإيرانيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-03-06
عقدت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بالتدخلات الإيرانية في الشؤون العربية، اليوم، اجتماعاً لها برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومشاركة المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ومملكة البحرين، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.
جاء ذلك على هامش أعمال الدورة العادية "151" لمجلس وزراء الخارجية العرب التي تنطلق في وقت لاحق اليوم.
وناقشت اللجنة، في اجتماعها، تقرير الأمانة العامة للجامعة حول رصد ومتابعة التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وكيفية التصدي لها سياسياً وإعلامياً واقتصادياً، ورفعت تقريراً للمجلس الوزاري لمناقشته واعتماده.
06 مارس 2019 - 29 جمادى الآخر 1440
02:03 PM
اللجنة ناقشت التصدّي لها سياسياً وإعلامياً ورفعت تقريرها
عقدت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بالتدخلات الإيرانية في الشؤون العربية، اليوم، اجتماعاً لها برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومشاركة المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ومملكة البحرين، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.
جاء ذلك على هامش أعمال الدورة العادية "151" لمجلس وزراء الخارجية العرب التي تنطلق في وقت لاحق اليوم.
وناقشت اللجنة، في اجتماعها، تقرير الأمانة العامة للجامعة حول رصد ومتابعة التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وكيفية التصدي لها سياسياً وإعلامياً واقتصادياً، ورفعت تقريراً للمجلس الوزاري لمناقشته واعتماده.
، بمشاركة سعودية .. 4 دول عربية تبحث التدخلات الإيرانية ،
المصدر : الخليج 365
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