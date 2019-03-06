، "تعليم الرياض" تفعّل مبادرة "ارتقاء" لتعزيز مشاركة أولياء الأمور تربويًّا ،

محمد بن مسعود - الدمام - مبادرة لإشراك المجتمع في الأنشطة الطلابية وفق برنامج التحول والرؤية

رعت مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ريم بنت محمد الراشد، المعرض المصاحب لأسبوع ارتقاء "شراكة بين المدرسة والمجتمع" بمقر إدارة التدريب والابتعاث.

وكان في استقبال "الراشد" المشرفة المنسقة للمبادرة على مستوى منطقة الرياض نوف العتيبي، وحضر المعرض: مديرة إدارة التدريب والابتعاث الدكتورة ابتهال السحيباني، ومديرة مكتب تعليم وسط "فاطمة الزكري"، ومديرة مكتب تعليم غرب "بسمة الماجد"، ومديرة مكتب تعليم الروابي "فاطمة الحكمي"، وعدد من المشرفات التربويات بتعليم الرياض.

وبيّنت "الراشد" بعد زيارتها للمعرض أن مبادرة "ارتقاء" -التي أطلقتها وزارة التعليم- منسجمة مع برنامج التحول الوطني المنبثق من رؤية المملكة ٢٠٣٠، والتي تنص على إعطاء الأسرة دورًا أكبر في تعليم أبنائها.

وأوضحت أن مبادرة "ارتقاء" تهدف إلى إشراك ٣٠% من الأسر في الأنشطة المدرسية بحلول عام ٢٠٢٠، وتزداد النسبة لتصل إلى ٨٠% عام ٢٠٣٠ بإذن الله.

من جانبها ذكرت منسقة المبادرة بتعليم الرياض نوف العتيبي، أن "ارتقاء" مبادرة وزارية مضمونها (شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع)، تم اعتمادها ضمن برنامج تنمية القدرات البشرية؛ بهدف تعزيز مشاركة أولياء الأمور في العملية التربوية والتعليمية في مدارس التعليم العام.

وأضافت "العتيبي" أن المؤشر العام لها هو نسبة مشاركة أولياء الأمور في الأنشطة الطلابية في مدارس التعليم العام؛ مضيفة أنه تم تجهيز عدد من الحقائب التدريبية الخاصة بالشراكة لتدريب الفئات المستهدفة عليها، وما ترونه اليوم هو مخرجات مكاتب التعليم التابعة لتعليم الرياض أثناء تفعيل أسبوع "ارتقاء" الشراكة في الفترة السابقة.