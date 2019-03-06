العقاري لم ينفذ احكام القضاء يتصدر تويتر في السعودية اليوم

أطلق مواطنون في السعودية اليوم الاربعاء وسماً على موقع تويتر يناشدون من خلاله الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان بضرورة التدخل والوقوف بجانبهم بعد تضررهم من الصندوق العقاري لعدم تنفيذه أحكام القضاء.

وعبر وسم العقاري لم ينفذ أحكام القضاء، شكا المتضررون من العقاري الذي يتجاهل معاناتهم، مشددين على أنهم لن يقبلوا ولن يرضوا بغير القرض العقاري الحسن وتنفيذ الأحكام القضائية؛ لأنهم في دولة العدل، ولن يرضى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد أن يتضرر أي مواطن في هذا البلد الكريم.

ورأوا أن الصندوق العقاري يحرق رأس ماله والذي هو مقدرات حكومية يفترض بها أن تكون عوناً، بعد الله، للمواطن في بناء سكن له ولعائلته، ولكن بدلًا عن ذلك يذهب هذا المال إلى البنوك كفوائد لا تعود على الدولة أو المواطن بشيء منها، موضحين أنه تجب محاكمة أي موظف في الدولة يعطل الأحكام القضائية واجبة التنفيذ.

وقالوا إن الصندوق لم يراعِ سنوات الانتظار ولا قيمة الأرض، لأن البعض حتى وقت قريب يقسط قيمة الأرض التي اشترطها الصندوق وتجاهل الاستثناء ولم يلتزم بالمهلة، وقال أخيرًا سنلتزم بالأحكام النهائي ولم يفعل!

ولفتوا إلى أن الأحكام النهائية صدرت وكان العقاري يقول إنه إذا صدر حكم نهائي سينفذ الأحكام، ولكن الآن بعد أن صدرت بدأ الالتفاف حول الأحكام بعد سنوات من الترافع في المحاكم.