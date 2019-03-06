مدينة الملك عبدالله تشارك في أكبر مؤتمر لأمراض الجهاز الهضمي بالشرق الأوسط

شاركت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة- ممثلةً في مركز الجهاز الهضمي وأمراض الكبد والمناظير- في أكبر وأحدث مؤتمر وتجمُّع طبي في الشرق الأوسط يختص بمجال أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير المتقدمة للكبار والأطفال، تحت رعاية الجمعية السعودية للجهاز الهضمي وجمعية أمراض الكبد السعودية وجمعية أمراض الجهاز الهضمي لدى الأطفال.

وتميَّز المركز بمشاركات مختلفة تمثَّلت في اللجان التحضرية ولجان التنظيم؛ وكذلك رئاسة عددٍ من جلسات النقاش العلمية، تضمّنت عرض أوراق وأبحاث علمية حديثة في نفس المجالات الطبية نالت إعجاب الحضور بثلاثة عناوين هي: «مخرجات ومضاعفات عمليات بالونة المعدة لعلاج السمنة»، و «مخرجات ونجاح علاج السمنة المفرطة الشديدة بمرحلتي بالونة المعدة السنوية قبل عملية التكميم»، و «نتائج الفحص المبكر لسرطان القولون بمنطقة مكة المكرمة».

كما أسهم المركز بست محاضرات متنوعة ورئاسة عدد من الجلسات العلمية والتي ناقشت أحدث التطورات في علاج الوباء الكبدي(ج) قدمها الدكتور عدنان الزنبقي، ومناقشة تحديات علاج الوباء الكبدي (ب) قدمها الدكتور عبدالعزيز طاشكندي، وأحدث العلاجات والتحديات في تشخيص وعلاج ومتابعة أمراض حساسية الجهاز الهضمي والكبد قدمها الدكتور محمد خان، وأحدث العلاجات في أمراض الالتهابية الذاتية المزمنة للجهاز الهضمي قدمها الدكتور ياسر مير عالم، ودور ونجاح عمليات السمنة في علاج أمراض الكبد الدهنية، قدمها الدكتور علي المنتشري، وأحدث التطورات و أهمية التشخيص بالأشعة لأورام الكبد، قدمها الدكتور المأمون جستنية.

جديرٌ بالذكر أنّ هذا المؤتمر الذي يناقش أحدث التطورات في أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، وهو من أكبر المؤتمرات بالشرق الأوسط، حضره أكثر من ٢٠٠٠ طبيب وطبيبة، بالإضافة إلى محاضرين من حول العالم «أمريكا، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، اليابان، الصين، كوريا، سنغافورة وماليزيا»؛ لاكتساب وتبادل الخبرات والتجارب حول آخر مستجدات أمراض الجهاز الهضمي والمناظير.