7 ملاحظات لـ«الشورى» على التقرير السنوي لهيئة الأوقاف

أعضاءٌ طالبوا بنشر ثقافة الوقف بكل الوسائل الممكنة
ناقش مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، في دورته العادية الـ26، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله المعطاني، التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي ١٤٣٨- ١٤٣٩هـ.
وخلال الجلسة، لاحظت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري قلة عدد الكوادر البشرية في الهيئة العامة للأوقاف؛ ما يضعف الأداء والإنتاج، مطالبةً بدعم الهيئة لتحصيل الأوقاف المنزوعة ملكيتها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما لفت عضو «الشورى» محمد العقلا النظر إلى أنّ تقرير الهيئة العامة للأوقاف لم يلتزم بقواعد إعداد تقارير الأداء السنوي، فيما أوضح العضو الدكتور سليمان الفيفي أنّه لا بد من نشر ثقافة الوقف بكل الوسائل الممكنة وتوسيع مفهوم الوقف ومجالاته.
وأفاد العضو إبراهيم المفلح بأنّه على الهيئة العامة للأوقاف البحث عن الشركات العقارية المتخصصة في إدارة الأوقاف العقارية؛ لضمان كفاءة التشغيل، فيما دعا الدكتور عبيد العبدلي إلى دعم الهيئة لتمكينها بالقيام بأعمالها وتجاوز معوقاتها المالية والصعوبات التي تواجهها في تحصيل الأوقاف.
وطالبت العضوة الدكتورة حنان الأحمدي بتطوير نموذج لإدارة وحوكمة الأوقاف وفق الممارسات العالمية المتميزة لضمان استدامتها وزيادة إيراداتها وتحولها لمؤسسة رافدة للتنمية الاقتصادية في المملكة، بينما صرح عضو المجلس المهندس مفرح الزهراني بأنّه على الهيئة أن تقدم في تقاريرها السنوية المقبلة معلوماتٍ مفصلة عن الأوقاف التي تقوم بالإشراف عليها.
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