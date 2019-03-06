ملتقى «جبل طويق في السوق المالية السعودية» يبدأ الأحد بجامعة الملك سعود

ينظم نادي القانون (طالبات) في كلية الحقوق والعلوم السياسية، بجامعة الملك سعود، الملتقى المالي «جبل طويق في السوق المالية السعودية»، بالتعاون مع شركاء مؤثرين في قطاع السوق المالية (هيئة، وشركة السوق المالية - تداول - ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية).

وفيما سيُقام الملتقى في البهو الرئيس بجامعة الملك سعود (طالبات) الأحد المقبل، فإنه يستهدف المساهمة في تطوير سياسات وقوانين ومستقبل السوق المالية لكونها ركيزة مهمة في دعم نمو الاقتصاد الوطني، ويركز على تحليل الوضع الحالي للسوق المالية السعودية، وقضاء الأوراق المالية.

ويناقش الملتقى رؤى المتخصصين والباحثين في قوانين السوق المالية والأوراق المالية، لا سيما التحديات والحلول، من أجل الخروج بتوصيات تسهم في تعزيز متانة القطاع المالي بالمملكة، عبر 4 جلسات علمية (هيكل السوق المالية.. اتجاه سوق المالية السعودية وفقًا لرؤية 2030.. صُناّع السوق المالية السعودية، الشركات المساهمة والوسطاء.. فلسفة التشريع في السوق المالية السعودية).

ويقدم الملتقى بالتعاون مع شركاء النجاح ورش عمل للمهتمين؛ تتصدرها ورشة: «استثمر بوعي»، التي تقدمها تداول، وستقدم هيئة السوق المالية ورشة عمل؛ للتعريف باختبارات الهيئة التأهيلية من هيئة السوق المالية؛ وذلك لتوفير المنصة العلمية لتمكين كوادر مؤهلة للعمل في مجال أعمال الأوراق المالية بالسوق المالية السعودية.

والملتقى ليس فقط تجمعًا علميًّا؛ لمناقشة التحديات ووضع السوق المالية بالسعودية، لكنه يهدف لأن يكون منصَة تقدم مجموعة من التوصيات؛ لتُرفع للجهات ذات العلاقة، ويأتي استقاء لرؤية ٢٠٣٠، التي تعتمد على ثلاثة محاور أحدها المجتمع الحيوي.

وحرص فريق عمل الملتقى والمكون من الطالبات والأكاديميات من كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الملك سعود مع شركاء النجاح (هيئة السوق المالية وتداول ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية) على استثمار الفرص والثروات البشرية والعلمية؛ لتقديم ملتقى يستفيد منه كل المهتمين والعاملين والمسؤولين في قطاع الأوراق المالية.

ووجه فريق ملتقى «جبل طويق في السوق المالية السعودية» جميع المهتمين في قوانين السوق المالية من داخل وخارج الجامعة؛ للتسجيل والحضور عن طريق حساب نادي القانون - طالبات - على موقع التواصل الاجتماعي عبر الحساب الرسمي للنادي @Lawclub5.