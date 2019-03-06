السعودية اليوم / محافظة يدمه وأمانة نجران تناقشان عمل البلديات



نجران 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واس

ناقش محافظ يدمة بمنطقة نجران، موفق بن عبدالهادي العنزي اليوم, مع أمين أمانة منطقة نجران المهندس، حمد حسين عيبان العديد من الموضوعات المتعلقة بعمل البلديات، من المشاريع والخدمات واحتياج المحافظة ومراكزها من المشاريع البلدية المستقبلية.

واستمع الجميع لشرح من أمين المنطقة عن الخدمات التي تعمل الأمانة على تنفيذها خدمة للأهالي .

وأكد العنزي أن اللقاء يأتي في اطار حرص ومتابعة صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران للوقوف على احتياجات المواطنين والعمل على تذليل العقبات ومتابعة سير العمل التنموي.

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14:35ت م

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