السعودية اليوم/ محافظ القطيف يستقبل ضباط وأفراد إدارة الدفاع المدني وطلاب المدارس بالمحافظة



القطيف 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واس

التقى محافظ القطيف خالد عبدالعزيز الصفيان، بمقر المحافظة اليوم , عدداً من ضباط وأفراد الادارة العامة للدفاع المدني بالقطيف، وطلاب المدارس بالمحافظة ، يتقدمهم مدير الادارة العقيد عيد سالم القحطاني بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني، للعام الحالي، الذي يقام تحت عنوان "سلامة الأطفال غايتنا".

وأشاد الصفيان بالجهود التي يبذلها مدني القطيف، منوهاً بالرعاية والدعم الدائم لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه لفعاليات وأنشطة الدفاع المدني، والتي تجسد حرص سموهما وقيادتنا الرشيدة على سلامة المواطنين والمقيمين بالمنطقة.

من جانبه، استعرض العقيد القحطاني برامج تلك الفعاليات الجاري تنفيذها بالمحافظة، مقدماً شكره لمحافظ القطيف على ما يلقاه الدفاع المدني من دعم ومساندة في مختلف المناسبات.

وفي ختام اللقاء تسلم المحافظ درعاً تكريمياً بهذه المناسبة، فيما سلم المحافظ، درعاً تكريمياً لمدير إدارة السلامة بمدني القطيف الرائد ممدوح العنزي، نظير جهوده المتميزة في مجال عمله والتوعية الوقائية.

// انتهى//.

14:34ت م

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