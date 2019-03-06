السعودية اليوم / "حدد فكرة مشروعك" دورة تدريبية بالكلية التقنية بصامطة غداً



صامطة 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق06 مارس 2019 م واس

تنظم الكلية التقنية بمحافظة صامطة يوم غد، دورة تدريبية نسائية بعنوان "حدد فكرة مشروعك"، وذلك على مسرح الكلية بصامطة.

وتهدف الدورة، إلى تأهيل وتدريب الفتيات لامتلاك مشروع تجاري، وتعريفهن بكيفية تأسيس المشروعات الصغيرة، وأنواع المشروعات، وفكرتها، ونشر ثقافة العمل الحر، وكيفية تطوير أفكار المشروعات، إضافة إلى تحديد مصادر الفرص الاستثمارية المتاحة المناسبة لسوق العمل وإكسابهن المهارات والخبرات اللازمة لنجاح المشروع.

وتأتي الدورة ضمن فعاليات "ملتقي صامطة التقني"، الذي تنفذه الكلية حاليًا.

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14:33ت م

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