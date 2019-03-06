السعودية اليوم / مجلس إدارة غرفة أبها يبحث خطط التوطين والتدريب



أبها 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واس

عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها ،اليوم، اجتماعه الـ 12 للدورة العاشرة، وذلك بمقر الغرفة في أبها.

وبين رئيس المجلس حسن بن معجب الحويزي، أن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات منها الخطة الاستراتيجية للعام الجاري 2019 ، وسبل تسهيل الاستثمار بمحافظات منطقة عسير ، والمعوقات التي تواجه رجال الأعمال وآليات التنسيق بين الجهات الحكومية والغرفة و رجال الأعمال والتركيز على خطط توطين الوظائف من خلال التدريب والتمكين وتهيئة القادرين على العمل .

وأكد الحويزي إدارة غرفة أبها تركز في خطط عملها الحالية على توحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد ، وتنسيق العمل بين الإدارات المختلفة للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة و ودعم الأنشطة والفعاليات التي تخدم أبناء وبنات المنطقة لإعدادهم وتدريبهم بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

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14:30ت م

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