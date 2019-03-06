السعودية اليوم / 15 فعالية تشهدها الجبيل الصناعية بموسم الشرقية



الجبيل 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واس

تنظم مدينة الجبيل الصناعية خلال الشهر الجاري على هامش فعاليات موسم الشرقية 15 فعالية متنوعة في المجالات الثقافية والرياضية والفنية.

وتشتمل الفعاليات التي ستقام في أماكن مختلفة بمدينة الجبيل الصناعية على عرض ثلاثي الأبعاد ، وعرض المياه التفاعلية على شاطئ الفناتير ، والالعاب النارية ،والرسم ،والنحت ،وفن الفيديو ،والتصوير الفوتوغرافي، والفنون البصرية المستلهمة من المنطقة الشرقية وتاريخها وثقافتها العريقة.

وتستضيف مدينة الجبيل الصناعية ضمن الفعاليات بطولة المملكة للقوارب الشراعية ،إضافة إلى بطولة المملكة للدبابات البحرية الجولة الأولي ويشارك فيها أكثر من 35 متسابقا وهي بطولة منظمة من قبل اتحاد الرياضات البحرية السعودي ،وتتضمن البطولة سباق ماراثون بحري على شاطئ الفناتير الجنوبي.

وعلى هامش فعاليات موسم الشرقية تنظم الهيئة الملكية بالجبيل المؤتمر والمعرض السعودي للروبوتات بمركز الملك عبدالله الحضاري ، إضافة إلى اقامة ورش عمل لتطوير أفكار الشباب والشابات في هذا المجال.

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14:30ت م

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