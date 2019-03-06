

الرياض 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واس

أغلقت الفرق الرقابية التابعة للهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة التجارة والاستثمار ثلاثة مستودعات بالرياض وجدة والدمام، بسبب تورط القائمين عليها في تزوير تواريخ صلاحية مكملات غذائية وتصريفها في صيدليات، إلى جانب وجود شبهة تستر تجاري لدى تلك المنشآت.

وكانت وزارة "التجارة" تلقت معلومات عن تزوير صلاحية مكملات غذائية في مستودعات مخالفة بالرياض وجدة والدمام وطباعة تواريخ صلاحية جديدة للمنتجات بهدف تصريف الكميات وتوزيعها على صيدليات، فتمت مداهمة المواقع بمشاركة "الغذاء والدواء" خلال وقت متزامن وضبط وحجز أكثر من 4000 مكمل غذائي وجميع الأدوات المستعملة في الغش وتزوير تاريخ صلاحية المنتج.

وصادرت الفرق الرقابية جميع الكميات تمهيداً لإتلافها بالنظر لما تشكله من خطورة على صحة وسلامة مستخدميها واستدعت المسؤولين عن المواقع للمساءلة، ثم الإحالة إلى النيابة العامة للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع العمالة فيها.

وشددت هيئة الغذاء والدواء ووزارة "التجارة" على عدم التهاون في التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب على ذلك من غش وخداع للمستهلكين، إذ ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتنص اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء والأعلاف على معاقبة من يتعمد عرض منتجات غذائية أو دوائية مغشوشة أو ضارة بالصحة أو محظورة بعقوبات تصل إلى السجن عشر سنوات وغرامات مالية تصل إلى عشرة ملايين ريال أو بهما معاً.

ودعت "الغذاء والدواء" المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي منتجات طبية مخالفة عبر مركز الاتصال الموحد للهيئة على الرقم 19999، كما دعت "التجارة" إلى الإبلاغ عن الشكاوى لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الالكتروني للوزارة.

// انتهى //

14:29ت م

0121





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الغذاء والدواء" و"التجارة" تغلقان 3 مستودعات في 3 مدن تزوّر صلاحية مكملات غذائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.