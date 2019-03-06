السعودية اليوم / مدير الشؤون الإسلامية بحائل يزور إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالروضة



الرياض 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واس

قام المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم العجيمي يرافقه مساعده للشؤون الفنية والخدمات المساندة, وعدد من مديري إدارات الفرع بجولة تفقدية لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الروضة، التقى خلالها بمدير وموظفي المكتب.

وأكد أهمية مضاعفة الجهد والعمل على تحقيق رسالة الوزارة في خدمة بيوت الله ومنسوبيها والدعوة إلى الله في إطار التوجيهات والأنظمة التي تصدر من ولاة الأمر والوزارة.

وتفقد الدكتور العجيمي عدداً من المساجد بالمحافظة، جاء من ضمنها جامع الحامرية, أحد مشروعات الوزارة المنتظر الانتهاء منه قريباً بعد هدمه وإعادة إعماره.

يذكر أن هذه الزيارة تأتي ضمن الجولات التفقدية التي وجه بها معالي الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ للوقوف على متطلبات المساجد لتلافي أي ملاحظات متعلقه بها والعمل على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

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14:29ت م

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