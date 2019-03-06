السعودية اليوم / بلدية النعيرية تستكمل أعمال السفلتة في مخطط (10/119) حي الخليج



الدمام 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واس

تستكمل بلدية محافظة النعيرية حالياً، أعمال السفلتة في مخطط (10/119) حي الخليج بالمحافظة القطعة (ب), ضمن أعمال مشروع إعادة تأهيل وتطوير الشوارع وأعمدة الإنارة بالمحافظة بنسبة انجاز بلغت (87.5 %) حتى الآن, حيث تم الانتهاء من سفلتة (63.377 مترا مربعا) من اجمالي (90.000 متر مربع), كما يتم استكمال أعمال السفلتة بالقطع (جـ - د - هـ) ضمن أعمال مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة بمحافظة النعيرية بنسبة انجاز بلغت (85 %) حتى الآن، حيث تم الانتهاء من سفلتة (150.263 مترا مربعا) حتى الآن، من اجمالي (220.000 متر مربع).

وأوضح رئيس بلدية محافظة النعيرية المهندس نايف بن ناصر الرجباني، أن استكمال أعمال السفلتة يأتي امتداداً للمشاريع التي تقوم بها البلدية في الأحياء الجديدة بالمحافظة للارتقاء بجميع الطرق وفق أعلى المعايير والجودة، مؤكدا أهمية تلك المشروعات في تطوير المحافظة، ومدى إسهامها في تحسين المخططات فيها خدمة للمواطنين والمقيمين.

// انتهى//

14:27ت م

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