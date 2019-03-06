السعودية اليوم / أمير القصيم يستقبل الحميضي بمناسبة تكليفه رئيساً للمحكمة العامة



بريدة 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق06 مارس 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم, الشيخ عبدالله الحميضي، بمناسبة تكليفه رئيساً للمحكمة العامة بالمنطقة.

وهنأ سموه الشيخ الحميضي على التكليف متمنياً له التوفيق والسداد، منوهاً بما توليه حكومتنا الحكيمة - أيدها الله - تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، من دعم واهتمام بالقضاء والقضاة، مؤكداً أهمية التمسك بكتاب الله وسنة نبيه منهجاً ودستوراً، لافتاً الانتباه إلى أنه هو المنهج الذي قامت على هذه الدولة منذ تأسيسها إلى وقتنا الحاضر، مثمناً الجهود الجليلة التي يقوم بها القضاء والقضاة في إحقاق الحق وإرساء مبادئ العدل.

وقدّم الشيخ الحميضي، من جهته شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على توجيهاته السديدة والنيرة له، سائلاً الله أن يعينه لخدمة دينه ووطنه.

// انتهى //

14:26ت م

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