السعودية اليوم / أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي لإنجازات وبرامج فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة



جيزان 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق06 مارس 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه في الإمارة اليوم, مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة إسامة بن زيد مدخلي، وعدد من منسوبي الفرع.

وتسلم سمو الأمير محمد بن ناصر في مستهل اللقاء التقرير السنوي الذي تضمن أهم برامج وأبرز انجازات فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجازان ومشاركة الفرع الفاعلة في شتى المجالات منها المخيم الدعوي الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان جازان الشتوي للعام الحالي, وكل ما يتعلق بخدمة بيوت الله من أعمال الإنشاء والترميم والصيانة، وما يقام بها من البرامج دعوية وإرشادية تسهم في تبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم من خلال المحاضرات والكلمات الدعوية والندوات والدروس العلمية في المساجد والجوامع.

واستمع سموه إلى شرح من مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجازان عن اهم البرامج التي نفذت من قبل الفرع لخدمة ابناء المنطقة، سائلاً الله تعالى للجميع التوفيق والسداد.

وأعرب سمو أمير المنطقة عن سعادته بما استمع إليه وما تضمنه التقرير من معلومات حول جهود وإنجازات حققها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجازان خلال العام المنصرم، مؤكداً حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على تطبيق تعاليم ديننا الإسلامي وعلى كل ما فيه خير للوطن وأبنائهم المواطنين ومنها ما يقوم به فرع الشؤون الإسلامية بجازان من أعمال ومهام وشعيرة النصح والإرشاد في المجتمع.

//انتهى//

14:25ت م

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