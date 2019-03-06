السعودية اليوم / الأمير منصور بن محمد يلتقى رجال الأعمال بحفر الباطن



حفر الباطن 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واس

التقى صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن مساء أمس, رجال الأعمال بالمحافظة، بحضور معالي مدير جامعة حفر الباطن الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي وعدد من مديري الدوائر الحكومية ، وذلك بمقر الغرفة التجارية.

واطلع سموه خلال اللقاء على عرض مرئي لأبرز ما تقدمه الغرفة منذ نشأتها من فعاليات ومبادرات واتفاقيات، مشيداً بدور رجال الأعمال في دفع عجلة التنمية في المحافظة.

ونوه سمو محافظ حفر الباطن خلال اللقاء بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من دعم واهتمام وتطوير للقطاع الخاص وجذب الاستثمارات للمملكة، مؤكدا سموه على دور الغرفة ورجال الأعمال في دفع عجلة التنمية من خلال الفرص الاستثمارية نظرا لما تتمتع به المحافظة من مزايا وروافد اقتصادية متنوعة جاذبة للاستثمار تحقيقا لرؤية المملكة 2030.

أعلن سمو محافظ حفر الباطن انطلاق مبادرة الترميز الطبي بالتعاون مع جامعة حفر الباطن الهادفة إلى بناء كفاءات وطنية في الترميز الطبي، ومبادرة جمعية الثروة الحيوانية بالتعاون مع الغرفة التجارية وفرع وزارة الزراعة.

وفي ختام اللقاء كرم سمو محافظ حفر الباطن رواد الأعمال الشباب.

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14:24ت م

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