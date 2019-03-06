السعودية اليوم / أمير جازان يستقبل مديري تعليم جازان وصبيا



جيزان 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان, ومدير عام التعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس ومدير تعليم محافظة صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، وعددًا من منسوبي الإدارتين والمشرفين وطلاب المدارس الفائزين بجائزة التميز بوزارة التعليم للعام الحالي.

وهنأ سمو أمير منطقة جازان في مستهل اللقاء منسوبي تعليم جازان وصبيا, من المعلمين والمشرفين والطلاب الفائزين بجائزة التميز بوزارة التعليم, منوهًا بالجهود التي حققها التعليم بالمنطقة من إنجازات ونتائج مكنتها من الحصول على الجائزة, متمنيًا للجميع دوام التفوق والسداد لتحقيق كل ما فيه خدمة للوطن في شتى المجالات.

وأكد سموه أهمية الدور المناط بإدارات التعليم والجامعات وغيرها من الجهات التعليمية والثقافية لتقديم كل مايسهم في بناء الوطن وتنمية الإنسان, مشيدًا بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله -، من رعاية واهتمام بالعملية التعليمية وكل ما يحتاجه أبناء منطقة جازان وغيرها من مناطق وطننا العزيز من خدمات, سائلًا الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقراراها وولاة أمرها.

واستمع سمو أمير منطقة جازان لشرح مفصل عن الخدمات التي تقدمها إدارتي التعليم بالمنطقة لخدمة أبنائها وبناتها الطلاب والطالبات بمختلف المدارس التابعة للإدارة بعدد من المحافظات, وما حققتها الإدارة من إنجازات ومشاريع تعليمية وما نفذته من برامج استحقت إثرها هذه الجائزة التي تمنح للجهات المتميزة من خلال تحقيق الإدارة للمركز الأول في جائزة الوزارة للتميز عن المشرف التربوي إضافة لحصول عدد من المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات على مراكز متقدمة في الجائزة في عدة فروع بعد تحقيق المعايير والآليات والضوابط الخاصة بالجائزة.

وافتتح سموه خلال اللقاء دوري المدارس بتعليم صبيا، الذي سيشارك فيه 2542 طالبًا من 9 محافظات يشرف عليها تعليم صبيا تعليميًا من خلال 231 فريقًا يمثلون 119 مدرسة، تشارك في التصفيات على مستوى المملكة، وذلك وفق البرنامج التي تنفذه وزارتي التعليم والهيئة العامة للرياضة، تحت شعار "جيل اليوم يصنع إنجازات المستقبل" إضافة لتكريم عدد من المدارس والمعلمين والطلاب والطالبات نظير تحقيقهم لنتائج متقدمة في البرامج التي تشارك بها على المستوى الوزارة.

من جانبه عبر كل من مدير تعليم جازان ومدير تعليم صبيا عن سعادتهما بلقاء سمو أمير المنطقة وسمو نائبه والنتائج التي حققتها الطلاب والطالبات والمدارس التابعة للإدارتين على مستوى المملكة.

// انتهى //

14:24ت م

0110





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمير جازان يستقبل مديري تعليم جازان وصبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.