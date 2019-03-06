انت الان تتابع تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يضع الإمارات بقائمة سوداء للملاذات الضريبية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 6 مارس 2019 01:26 مساءً - أعلن مسؤول في الاتحاد الأوروبي أن دول الاتحاد أضافت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى القائمة السوداء للملاذات الضريبية، مشيراً إلى أن أبوظبي غير متعاونة في هذه المسألة وغير متوافقة مع معايير الاتحاد.

وقال المسؤول لوكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، إن دول الاتحاد أضافت عشر "ولايات قضائية" إلى مسودة القائمة، ومن بينها برمودا ودولة الإمارات، في تحرك سيزيد عدد الدول المدرجة على القائمة إلى ثلاثة أمثال.

يأتي هذا الإجراء بعد ما يزيد على عام على قرار الاتحاد الأوروبي بإضافة ولايات قضائية ليست متعاونة في المسائل الضريبية إلى القائمة السوداء ومراقبة دول تعهدت بإجراء تغييرات في قواعدها الضريبية لتتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي.

وفي اجتماع يُعقد اليوم الأربعاء، من المرجح أن يوافق مندوبو الاتحاد الأوروبي على القائمة الجديدة، التي يتبناها وزراء مالية الاتحاد رسمياً في اجتماعهم يوم 12 مارس الجاري.

وتتضمن القائمة الحالية خمس ولايات قضائية فقط، وهي ساموا وترينيداد وتوباجو، وثلاث مناطق تابعة للولايات المتحدة، وهي ساموا الأمريكية وجوام والجزر العذراء.

وقال المسؤول إن مسودة القائمة الجديدة توسعت لتضم 15 ولاية قضائية، من بينها دولة الإمارات وسلطنة عُمان ومنطقة برمودا البريطانية، وجزر أخرى في الكاريبي والمحيط الهادي.

وفي أقل من شهرين العام الجاري، شهدت دولة الإمارات أكثر من 10 قضايا جرائم مالية كبيرة، منها التزوير والاحتيال وغسل الأموال، وأثارت هذه القضايا الرأي العام المحلي وسط تحذير حكومي من انتشار هذه الظاهرة التي أرهقت أيضاً عمل المحاكم.

ويأتي إجراء دول الاتحاد الأوروبي بعدما تحرك بعض الأعضاء في التكتل لعرقلة تبني قائمة سوداء أخرى لدول تُبدي قصوراً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منها السعودية وبنما والمناطق الأمريكية الثلاث الموجودة بالفعل على القائمة السوداء الضريبية.

لكن هذه التحركات قابلتها معارضة شديدة من قبل نواب أوروبيون الأسبوع الماضي وأكدوا أنه لا يمكن قبول أي تدخل سياسي لشطب الرياض من القائمة.

وتُضاف الولايات القضائية إلى القائمة السوداء للملاذات الضريبية إذا كان هناك أوجه قصور في قواعد الضرائب بتلك الولايات القضائية قد يكون من شأنها إفساح المجال أمام التهرب الضريبي. وتُحذف الولايات القضائية من القائمة إذا التزمت بإجراء إصلاحات.

وفي مطلع فبراير الماضي، كشفت منظمة الشفافية الدولية "ترانسبرنسي"، في تقريرها السنوي عن مؤشر الفساد في العالم، أن إمارة دبي أصبحت ملاذاً عالمياً لغسل الأموال، حيث توفر الدولة للفاسدين والمجرمين الإجراءات اللآزمة لشراء العقارات الفاخرة دون أي قيود، بحسب نتائج خلصت إليها شبكة التحقيقات الصحفية لمكافحة الفساد والجريمة ومركز الدراسات الدفاعية المتقدمة في واشنطن.