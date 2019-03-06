شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن اجتماع سعودي إماراتي مصري بحريني لرصد التدخلات الإيرانية في الدول العربية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:28 مساءً, 6 مارس 2019 م المناطق - الرياض عُقدت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بالتدخلات الإيرانية في الشؤون العربية اليوم اجتماعا لها برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة ومشاركة المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وذلك على هامش أعمال الدورة العادية “151” لمجلس وزراء الخارجية العرب التي تنطلق في وقت لاحق اليوم.

وناقشت اللجنة في اجتماعها تقرير الأمانة العامة للجامعة حول رصد ومتابعة التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية وكيفية التصدي لها سياسياً وإعلامياً واقتصادياً، ورفعت تقريراً للمجلس الوزاري لمناقشته واعتماده.

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | اجتماع سعودي إماراتي مصري بحريني لرصد التدخلات الإيرانية في الدول العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.