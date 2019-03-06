شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان الخطة الاستراتيجية لجامعة حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

انطلقت ورشة إعداد الخطة الاستراتيجية لجامعة حفر الباطن في محافظة الخفجي، تحت رعاية مدير جامعة حفر الباطن أ.د. محمد بن عبد الله آل ناجي القحطاني. وقال القحطاني أن الخطة الاستراتيجية لجامعة حفر الباطن، والتطلعات والتوسعات التي ستجرى في المستقبل ، تنبثق من رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني ، حيث تسعى الجامعة إلى تحويل تلك الأهداف الى واقع حقيقي.



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