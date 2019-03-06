شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة ترأس «الرباعية العربية» لمواجهة المخططات الإسرائيلية والان نبدء بالتفاصيل
وتضم اللجنة كلا من المملكة (رئيسًا) والسودان وليبيا ولبنان وفلسطين والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.
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