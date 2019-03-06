إنشاء مركز لرصد المنتجات غير الآمنة

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أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن إنشائها لمركز متخصص للرصد والإنذار عن المنتجات غير الآمنة، يعني برصد المنتجات غير الآمنة والإنذار عنها من خلال تطوير منصّة إلكترونية متخصصة تتيح للأجهزة الوطنية الحكومية الأعضاء الإخطار وتبادل المعلومات عن المنتجات الاستهلاكية -التي تدخل ضمن مهام الهيئة- غير الآمنة والحوادث المصاحبة لها، التي قد تكون سببًا في إلحاق الضرر بصحة وسلامة المستهلكين، ورفع توصيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لها، بالإضافة إلى السعي لنشر الوعي بين المستهلكين بخطر تلك المنتجات، والإنذار المُبكر بشأنِها ومتابعة ما يَصدر عن مراكز الإخطار المماثلة دوليًّا. وتتلخص أهداف المركز في تطوير منظومة عمل تكاملية بين الجهات الوطنية الأعضاء في رصد المنتجات (غير الغذائية والدوائية والطبية والزراعية) غير الآمنة والإنذار المبكر عن مخاطرها، والتكامل مع المراكز الدولية المماثلة مثل نظام دول الاتحاد الأوروبي للإخطار عن المنتجات الخطرة (رابكس) وغيره من الأنظمة المماثلة في الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، إلى جانب تسهيل تبادل المعلومات بسرعة وموثوقية عن حوادث ومخاطر المنتجات غير الآمنة بهدف رصدها والإخطار عنها من خلال إيجاد منصة إلكترونية ( راصد) وبالتالي اتخاذ الإجراءات المناسبة.



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