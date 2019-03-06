شكرا لقرائتكم خبر عن 44 ألف استشارة طبية عبر مركز صحة 937 والان نبدء بالتفاصيل

تلقى مركز 937 خلال الأسبوع الماضي 10575 بلاغاً، فيما أنهى 141 طلباً للنقل من مستشفى إلى آخر.

وأوضحت وزارة الصحة أن المركز قدمَ 44705 استشارات طبية خلال نفس الفترة، فيما بلغ مجموع المكالمات الواردة للمركز 172388 مكالمة، وبلغ عدد الاستفسارات 49109 استفسارات، وحجز 67858 موعداً لدى مراكز الرعاية الصحية الأولية.

ويُقدم مركز صحة 937 مجموعة من الخدمات المميزة، تشمل خدمة الاستفسارات عن الخدمات المقدمة من الوزارة والاستفسار عن المعاملات الصادر والواردة للوزارة وكذلك الخدمات الصحية، والاستشارات الطبية، وطلبات النقل بين المستشفيات حسب الحاجة الطبية ، والبلاغات والشكاوى على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، إذ يتلقى المركز جميع الاتصالات من المرضى في ما يخص الجانب الصحي الذي تُعنى به «الصحة»، بالإضافة إلى جميع الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة وتمريرها للإدارات المعنية المختصة بالوزارة وفروعها، إلى جانب تلقي جميع الاتصالات الطارئة والعاجلة ليكون بمثابة أذن صاغية للمرضى لمعرفة حاجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تنفيذها.

ويُعد مركز صحة 937 أحد أهم المبادرات في "الصحة"، ويهدف لتقديم الخدمات الطبية عبر الاتصال الهاتفي على المركز، ويمكن التواصل من خلال هذا الرقم من جميع أنحاء المملكة، إذ يقوم المركز على مبدأ الاستماع والاستجابة والتنفيذ والتحليل، كما يتم تقييم أداء المناطق في إغلاق البلاغات المقدمة من المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة، إذ ينشر هذا التقييم بشكل أسبوعي.