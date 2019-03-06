استعلام عن وافد وزارة العمل السعودية برقم الاقامة

خدمة استعلام عن وافد التي يبحث عنها رجال الأعمال السعوديون من اجل التعرف علي بيانات المغتربين الجدد الذين لا يحملون رخصة عمل ولا أقامة خلال فترة الست اشهر الماضية بعد دخولهم الأراضي الحجازية، حيث يمكن لأي مواطن سعودي كفيل أو صاحب عمل سعودي الاستفادة من خدمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية علي شبكة الأنترنت والدخول علي الموقع الرسمي للدخول علي خدمة الاستعلام عن وافد عن طريق استخدام رقم الإقامة الخاصة بالموظف الوافد أو العامل بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلي فروع مكاتب العمل المنتشرة بعموم المملكة، من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم طريقة استعلام عن وافد من وزارة العمل السعودية فرجاء تابعونا.

استعلام عن وافد وزارة العمل السعودية

وزارة العمل السعودية تقدم العديد من الخدمات الأخري حيث يمكن الاستعلام عن موظف سعودي بمكتب العمل والاستعلام عن خدمات مكتب العمل والاستعلام عن نطاق الشركة والاستعلام عن الاستعلام عن تعديل المهنة للسعوديين وغيرها من الاستعلامات يمكن الاستفادة منها بمجرد الدخول علي رابط البوابة الإلكترونية لوزارة العمل علي شبكة الأنترنت.

حيث نرفق لكم رابط موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من اجل الدخول علي خدمة استعلام عن وافد للبحث عنه برقم الإقامة أو رقم الحدود أو رقم الجواز بشكل إلكتروني، حيث يستطيع المستعلم صاحب العمل تسجيل الدخول من ثم بدء الفحص الالكتروني لإيحاد معلومات الموظف أو العامل الوافد عن طريق الخدمات الإلكترونية للمنشآت مكتب العمل السعودي.