حساب المواطن: بدء التسجيل للحصول على دفعة أبريل 2019

مع توالي الدفعات التي يتم صرفها من برنامج حساب المواطن للمواطنين المستحقين للدعم المالي يواصل برنامج حساب المواطن بفريقه من خدمة العملاء الإعداد للدفعة القادمة للدعم المالي لشهر أبريل 2019، كما طالب برنامج حساب المواطن من جميع المواطنين المستحقين للدعم من سرعة التسجيل في الدفعة القادمة أبريل ويتم الصرف للمواطنين المستحقين عندما تتطابق شروط الأهلية عليهم ويستطيع آي مستفيد من الدعم المالي من الدخول علي الموقع الإلكتروني لبرنامج حساب المواطن للتسجيل للدفعة القادمة لشهر أبريل القادم.

وينتظر جميع المستفيدين من الدعم المالي المستحق صرف الدفعة المقررة في موعدها المحدد لها كما هو موضح بالبرنامج، حيث أعلن فريق خدمة العملاء بالبرنامج عن تحديد اليوم العاشر من كل شهر كموعد لصرف الدفعة القادمة وهو الموعد المحدد لصرف الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي.

ويطالب البرنامج بصورة مستمرة من جميع المستفيدين بضرورة الإفصاح عن مصادر الدخل الخاصة بهم، حتي يضمن كل مستفيد وصول الدعم له وفي موعده المحدد بدون حدوث آي مشاكل توقف عملية الصرف المقررة.

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