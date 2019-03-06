الآن الاستعلام عن أخبار المساعدات المقطوعة .. أخبار “موعد مقطوعة الضمان” شهر جماد أخر 1440 .. جميع...

المساعدات المقطوعة هي احد برامج المساعدات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر السعودية وهي تعتبر أحد اهم أنواع الدعم النقدي للأسر السعودية التي تكفل حياة كريمة للمواطن السعودي، وأصبحت برامج المساعدات والضمان الاجتماعي محل بحث واهتمام لشريحة كبيرة من المواطنين السعوديين خاصة بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 حيث كان لهذا البرنامج اثر سلبي على الكثير من الأسر السعودية حيث ارتفعت تكلفة المعيشة في السعودية بعد الارتفاع لأسعار الطاقة والتي أدي لارتفاع بعض السلع الاستهلاكية خاصة سلع الأغدية بالإضافة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة اثر بشكل سلبي على المواطن السعودي حيث انه أدى إلي زيادة التكلفة المعيشية.

ومن خلال السطور القادمة سنقدم جميع المعلومات عن المساعدات المقطوعة وكيفية الاستفادة من برنامج الضمان الاجتماعي المرتبط بالمساعدات المقطوعة الذي تقدمه وزارة التنمية الاجتماعية حتي تكفل حياة كريمة للمواطن ومواجهة الظروف الاقتصادية.

رابط التقديم على المساعدات المقطوعة:

وقد وفرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رابط للتسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي للمساعدات المقطوعة ويمكن الاستعلام من خلال هذا الرابط باستمرار عن مواعيد الاستحقاقات للمساعدات المقطوعة ، وكل ما عليك فعله هو أدخال رقم السجل المدني الخاص بك وإدخال كود الأرقام كما مبين بالصورة

الفئات المستحقة للمساعدات المقطوعة:

وقد قامت المملكة العربية السعودية بوضع شروط لحصول الشخص على المساعدات المقطوعة من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومن اهم هذه الشروط

يتم تقديم المساعدات المقطوعة للأسر محدودة الدخل

في حالة العجز المؤقت

تقدم المساعدات المقطوعة للأرامل والأيتام

تقدم المساعدات في للنساء المطلقات

تقدم المساعدات المقطوعة لأسر السجناء

يستفيد من المساعدات المقطوعة أسرة المتغيب عنها عائلها أو هاجر عنها

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة: