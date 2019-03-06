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شكرا لقرائتكم خبر عن حادثة تقتل وتصيب 4 على جسر الملك فهد.. وتغلقه لمدة ساعة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الخبر)أسفرت حادثة مرورية وقعت اليوم (الأربعاء) بين مركبة وشاحنة على جسر الملك فهد بالجانب البحريني باتجاه المملكة العربية السعودية، عن اندلاع حريق ووفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين وفقا للمعلومات الأولية التي أوردتها المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عبر حسابها في «تويتر».
وأوضحت المؤسسة أنه نتيجة لاصطدام المركبة والشاحنة عند الساعة 6:30 صباح اليوم، فقد تسبب ذلك في إغلاق الجسر بهذا الاتجاه من قبل الجهات المختصة مدة ساعة واحدة، مع بطء في الحركة بسبب معالجة موقع الحادثة حفاظا على سلامة المسافرين.
وأفاد مرور البحرين بوقوع حادثة سير على جسر الملك فهد باتجاه السعودية بين مركبة وشاحنة، ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة بليغة لاثنين آخرين.
ودعت المؤسسة الله أن يرحم المتوفيين، راجية الشفاء للمصابين والسلامة للجميع.
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صور
صور
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.