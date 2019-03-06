مشعل بن ماجد يبحث مع قنصل إيطاليا الموضوعات المشتركة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) استقبل محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز بمكتبه اليوم (الأربعاء)، القنصل العام لجمهورية إيطاليا بجدة ستيفانو ستوتشي. استقبل محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز بمكتبه اليوم (الأربعاء)، القنصل العام لجمهورية إيطاليا بجدة ستيفانو ستوتشي. وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



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