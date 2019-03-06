يسّر يستعرض أفضل الممارسات لتطبيق تقنية "البلوكشين"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اختتم برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية " يسّر" مشاركته في فعاليات Gartner SYMPOSIUM ITXPO 2019 التي انطلقت فعالياتها خلال الفترة ما بين 4 - 6 مارس 2019 في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور ومشاركة عدد من المتخصصين في مجال التحول الرقمي بالمملكة ومن دول المنطقة والعالم.

ومثل " يسّر " في هذه المشاركة الرئيس التنفيذي للبرنامج المهندس علي بن ناصر العسيري من خلال المشاركة في عددٍ من جلسات النقاش التي تخللت الفعالية، حيث قدم نبذة عن أفضل سبل النجاح في التحول الرقمي، فضلاً عن مناقشة أهم التحديات التي تواجه دول المنطقة في مجال التحول الرقمي، مستعرضاً عدداً من قصص النجاح العالمية في هذا الجانب.

وخلال اليوم الثاني، شارك الرئيس التنفيذي للبرنامج في جلسة نقاش (أفضل الممارسات والتحديات لتطبيق تقنية "البلوكشين")، حيث قدم رؤية استشرافية حول الاستفادة من تقنية "البلوكشين" في إدارة المؤسسات الكبرى، فضلاً عن تقديم نظرة عامة عن تجربة البرنامج في استخدام هذه التقنية، والإجابة عن التساؤلات المطروحة حولها، وصولاً إلى جاهزية القطاعات الحكومية والخاصة لاستخدام "البلوكشين" وأفضل الممارسات العالمية المتبعة في مجال استخدام هذه التقنية، وتصورا مستقبليا حول ما يمكن توقعه من التطور التقني في هذه الأيام، وكيف تسهم في خدمة القطاعات الحكومية.

وتأتي هذه المشاركة حرصاً من برنامج " يسّر " على المشاركة في المحافل العالمية المتعلقة بتقنية المعلومات، حيث يسعي إلى استعراض التطور الذي تعيشه مسيرة التحول الرقمي في المملكة، فضلاً عن الاستفادة من التجارب العالمية المطروحة.