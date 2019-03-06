“تحديث” أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6 مارس 2019 في السعودية

نقوم بتحديث يومي و مستمر حول أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية داخل السوق المحلي خلال عام 2019 ، حيث يعد الذهب من المعادن الثمينة ذات القيمة المرتفعة والتي عرفت على مر العصور كأحد أهم أدوات الزينة للنساء ، مما يجعلهن يقبلن على شراءه وتبديله في صورة حلي ومجوهرات، ولا يقتصر الشغف في معرفة أسعار الذهب على النساء فقط فقد تم إعداد هذا الإصدار لنوافيكم بأجدد الأسعار اليومية لبيع وشراء معدن الذهب جرامات- كيلو- أوقية،في المحلات المصنعة والتجار، ولكل من يهتم بتداول الفوركس وببيع وشراء معدن الذهب الخام والمصنع من المستثمرين والمقبلين على الزواج داخل وخارج السعودية.

والآن مع جدول تفصيلي يوضح أسعار الذهب عن اليوم حسب الأعيرة المتاحة أو الأوقية أو الكيلو تابعوا معنا في الجدول التالي: