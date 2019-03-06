، مَن يحضر أولاً يؤم .. الجامع الكبير بـ "مرصد المجاردة" بلا إمام منذ عام ،

يعاني المصلون بالجامع الكبير بـ "مرصد المجاردة"، غياب إمام المسجد منذ طلب الإمام والخطيب السابق نقله إلى مسجد قريب من مقر سكنه قبل ما يزيد على عام.
ويؤم المصلين يومياً مَن يحضر أولاً أو الأقرب للمحراب أياً كانت قدراته القرآنية أو اللغوية وقد لا يُحسن قراءة الفاتحة، وربما تكون لكنته غير واضحة، ومع ذلك فالوضع على هذا الحال منذ عام.
وقال عددٌ من المصلين إنه بعد نقل الإمام السابق أصبح مَن يحضر أولاً هو مَن يتولى الإمامة سواء صغار أو عمالة أو غير متعلمين ومهيئين للإمامة، وأضافوا أنه رغم أن الجامع أحد أكبر جوامع المحافظة؛ إن لم يكن الأكبر على الإطلاق، الذي الخليج 365 له استضافة عدد كبير من المشايخ وأعضاء هيئة كِبار العلماء، لكنه تُرِك بلا إمام، متسائلين: أين اهتمام "الشؤون الإسلامية" إن لم تهتم بتأمين أئمة لجوامع بهذا الحجم؟
وتابعوا، لم نشاهد أيّ إعلانات طلب إمام إلا إعلاناً خلال الشهر الحالي عُلِق على استحياء بالباب الخلفي للجامع رغم انتظارنا عاماً كاملاً.
وعلمت "الخليج 365"، أنه تقدم للجامع أحد الأئمة فور نقل الأول، لكنه أُعطي "فئة مسجد" وليس "فئة جامع"، وهي تقلّ كثيراً عن الفئة الفعلية للجامع، فاعتذر عن عدم قبولها.
وقال المجاورون للجامع "نناشد المسؤولين بطرح إعلانات واضحة للتوظيف وليس تركها للمصادفة وسد العجز، فلن تعجز الوزارة حتماً.
"الخليج 365" عرضت الشكوى على متحدث فرع وزارة الشؤون الإسلامية بعسير عبدالله الحكمي؛ الذي قال إنه تم نقل الإمام السابق لمسجد قريب من مقر سكنه، وتم الإعلان عن شغور وظيفة إمام لجامع المرصد، وفق شروط التعيين، ولكن إلى تاريخه لم يتقدم أحد إلى الآن.
وأضاف الحكمي؛ بالنسبة للمتقدم الذي أُعطي فئة أقلّ من فئة الجامع كان من الممكن أن يتقدم حتى يتم تعيينه، ثم يطلب تحسينه على فئة أعلى وقت توافرها.
مَن يحضر أولاً يؤم .. الجامع الكبير بـ "مرصد المجاردة" بلا إمام منذ عامعبدالعزيز الشهري الخليج 365 2019-03-06
يعاني المصلون بالجامع الكبير بـ "مرصد المجاردة"، غياب إمام المسجد منذ طلب الإمام والخطيب السابق نقله إلى مسجد قريب من مقر سكنه قبل ما يزيد على عام.
ويؤم المصلين يومياً مَن يحضر أولاً أو الأقرب للمحراب أياً كانت قدراته القرآنية أو اللغوية وقد لا يُحسن قراءة الفاتحة، وربما تكون لكنته غير واضحة، ومع ذلك فالوضع على هذا الحال منذ عام.
وقال عددٌ من المصلين إنه بعد نقل الإمام السابق أصبح مَن يحضر أولاً هو مَن يتولى الإمامة سواء صغار أو عمالة أو غير متعلمين ومهيئين للإمامة، وأضافوا أنه رغم أن الجامع أحد أكبر جوامع المحافظة؛ إن لم يكن الأكبر على الإطلاق، الذي الخليج 365 له استضافة عدد كبير من المشايخ وأعضاء هيئة كِبار العلماء، لكنه تُرِك بلا إمام، متسائلين: أين اهتمام "الشؤون الإسلامية" إن لم تهتم بتأمين أئمة لجوامع بهذا الحجم؟
وتابعوا، لم نشاهد أيّ إعلانات طلب إمام إلا إعلاناً خلال الشهر الحالي عُلِق على استحياء بالباب الخلفي للجامع رغم انتظارنا عاماً كاملاً.
وعلمت "الخليج 365"، أنه تقدم للجامع أحد الأئمة فور نقل الأول، لكنه أُعطي "فئة مسجد" وليس "فئة جامع"، وهي تقلّ كثيراً عن الفئة الفعلية للجامع، فاعتذر عن عدم قبولها.
وقال المجاورون للجامع "نناشد المسؤولين بطرح إعلانات واضحة للتوظيف وليس تركها للمصادفة وسد العجز، فلن تعجز الوزارة حتماً.
"الخليج 365" عرضت الشكوى على متحدث فرع وزارة الشؤون الإسلامية بعسير عبدالله الحكمي؛ الذي قال إنه تم نقل الإمام السابق لمسجد قريب من مقر سكنه، وتم الإعلان عن شغور وظيفة إمام لجامع المرصد، وفق شروط التعيين، ولكن إلى تاريخه لم يتقدم أحد إلى الآن.
وأضاف الحكمي؛ بالنسبة للمتقدم الذي أُعطي فئة أقلّ من فئة الجامع كان من الممكن أن يتقدم حتى يتم تعيينه، ثم يطلب تحسينه على فئة أعلى وقت توافرها.
06 مارس 2019 - 29 جمادى الآخر 1440
01:30 PM
جماعة المسجد تطالب "شؤون عسير" بالحل .. والحكمي: لم يتقدم أحد
يعاني المصلون بالجامع الكبير بـ "مرصد المجاردة"، غياب إمام المسجد منذ طلب الإمام والخطيب السابق نقله إلى مسجد قريب من مقر سكنه قبل ما يزيد على عام.
ويؤم المصلين يومياً مَن يحضر أولاً أو الأقرب للمحراب أياً كانت قدراته القرآنية أو اللغوية وقد لا يُحسن قراءة الفاتحة، وربما تكون لكنته غير واضحة، ومع ذلك فالوضع على هذا الحال منذ عام.
وقال عددٌ من المصلين إنه بعد نقل الإمام السابق أصبح مَن يحضر أولاً هو مَن يتولى الإمامة سواء صغار أو عمالة أو غير متعلمين ومهيئين للإمامة، وأضافوا أنه رغم أن الجامع أحد أكبر جوامع المحافظة؛ إن لم يكن الأكبر على الإطلاق، الذي الخليج 365 له استضافة عدد كبير من المشايخ وأعضاء هيئة كِبار العلماء، لكنه تُرِك بلا إمام، متسائلين: أين اهتمام "الشؤون الإسلامية" إن لم تهتم بتأمين أئمة لجوامع بهذا الحجم؟
وتابعوا، لم نشاهد أيّ إعلانات طلب إمام إلا إعلاناً خلال الشهر الحالي عُلِق على استحياء بالباب الخلفي للجامع رغم انتظارنا عاماً كاملاً.
وعلمت "الخليج 365"، أنه تقدم للجامع أحد الأئمة فور نقل الأول، لكنه أُعطي "فئة مسجد" وليس "فئة جامع"، وهي تقلّ كثيراً عن الفئة الفعلية للجامع، فاعتذر عن عدم قبولها.
وقال المجاورون للجامع "نناشد المسؤولين بطرح إعلانات واضحة للتوظيف وليس تركها للمصادفة وسد العجز، فلن تعجز الوزارة حتماً.
"الخليج 365" عرضت الشكوى على متحدث فرع وزارة الشؤون الإسلامية بعسير عبدالله الحكمي؛ الذي قال إنه تم نقل الإمام السابق لمسجد قريب من مقر سكنه، وتم الإعلان عن شغور وظيفة إمام لجامع المرصد، وفق شروط التعيين، ولكن إلى تاريخه لم يتقدم أحد إلى الآن.
وأضاف الحكمي؛ بالنسبة للمتقدم الذي أُعطي فئة أقلّ من فئة الجامع كان من الممكن أن يتقدم حتى يتم تعيينه، ثم يطلب تحسينه على فئة أعلى وقت توافرها.
، مَن يحضر أولاً يؤم .. الجامع الكبير بـ "مرصد المجاردة" بلا إمام منذ عام ،
المصدر : الخليج 365
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