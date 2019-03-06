، "المواصفات" تعلن تأسيس مركز الرصد والإنذار عن المنتجات غير الآمنة ،

محمد بن مسعود - الدمام - يهدف إلى تطوير منظومة عمل تكاملية لكشفها والإنذار المبكر عن مخاطرها

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إنشاءها مركزاً متخصصاً للرصد والإنذار عن المنتجات غير الآمنة، يُعنى برصد المنتجات غير الآمنة والإنذار عنها من خلال تطوير منصّة إلكترونية متخصصة تتيح للأجهزة الوطنية الحكومية الأعضاء الإخطار وتبادل المعلومات عن المنتجات الاستهلاكية -التي تدخل ضمن مهام الهيئة- غير الآمنة والحوادث المصاحبة لها، والتي قد تكون سبباً في إلحاق الضرر بصحة المستهلكين وسلامتهم، ورفع توصيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لها، إضافة إلى السعي لنشر الوعي بين المستهلكين بخطر تلك المنتجات، والإنذار المبكر بشأنِها ومتابعة ما يَصدر عن مراكز الإخطار المماثلة دوليّاً.

وتتلخص أهداف المركز في تطوير منظومة عمل تكاملية بين الجهات الوطنية الأعضاء في رصد المنتجات (غير الغذائية والدوائية والطبية والزراعية) غير الآمنة والإنذار المبكر عن مخاطرها، والتكامل مع المراكز الدولية المماثلة مثل نظام دول الاتحاد الأوروبي للإخطار عن المنتجات الخطرة (رابكس) وغيره من الأنظمة المماثلة في الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، إلى جانب تسهيل تبادل المعلومات بسرعة وموثوقية عن حوادث ومخاطر المنتجات غير الآمنة بهدف رصدها والإخطار عنها من خلال إيجاد منصة إلكترونية (راصد) وبالتالي اتخاذ الإجراءات المناسبة.

كما أن من أهداف المركز تحليل أسباب الحوادث والمخاطر المصاحبة للمنتجات غير الآمنة وتقييم مستوى الخطورة وإصدار التقارير الفنية المتعلقة بذلك، والإسهام في رفع مستوى الوعي لدى المستهلكين من خلال نشر المعلومات والإحصائيات للمنتجات غير الآمنة من خلال المنصة الإلكترونية، إضافة إلى الإسهام في المحافظة على صحة المستهلكين وسلامتهم، والاقتصاد الوطني من خلال رفع مستوى السلامة والثقة بالمنتجات المتداولة في السوق السعودي، والإسهام في منع دخول المنتجات غير الآمنة للسوق والحد من انتشارها من خلال الرصد المبكر لتلك المنتجات وتوفير البيانات المتعلقة بها للجهات الرقابية ذات العلاقة.