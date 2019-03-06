، اكتمال وصول القوات المشاركة في "العَلم الأحمر" .. الظهور الأول لـ "إف- 15 إس أي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - "ابن شري": تحرُّك القوات المشاركة بكل تجهيزاتها ومعداتها ليس بالأمر السهل

وصلت مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في تمرين "العَلم الأحمر – 2019"، أمس، إلى قاعدة "نلس" الجوية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان في استقبالها العقيد الطيار الركن مسعود بن ناصر بن شري؛ قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين، والمقدم الطيران الركن محمد بن مشبب القحطاني.

وكانت المقاتلات المشاركة في التمرين قد وصلت إلى قاعدة "نلس" الجوية، أمس الأول.

من جهته، قال "ابن شري": وصول جميع المشاركين من أطقم جوية وفنية ومساندة يعدّ مرحلة مهمة من مراحل التمرين التي أنجزت بنجاح تام ودقة عالية، وإن تحرُّك القوات المشاركة بكامل تجهيزاتها ومعداتها ليس بالأمر السهل.

‎وأضاف: مشاركة القوات الجوية الملكية السعودية في تمرين العَلم الأحمر تأتي ضمن الخطط المعدة مسبقاً لرفع الجاهزية القتالية لقواتنا الجوية والتدريب في بيئة جوية مختلفة وإبراز ما وصل إليه المشاركون من كفاءة في أساليب التجهيز والإعداد في واقع تنافسي مع دول مصنّعة ورائدة في مجالات الطيران والتسليح والتدريب.

وأشار قائد مجموعة التمرين، إلى أن المقاتلات المشاركة في التمرين تعد من أحدث منظومات القوات الجوية القتالية، وهي من طراز "إف - 15 إس أي" المتطورة كلياً.

ويعدّ تمرين العَلم الأحمر- 2019، أول ظهور لها حيث تم تسلُّم هذه المقاتلات من مقر الشركة المصنّعة في الولايات المتحدة الأمريكية.