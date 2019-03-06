محمد بن مسعود - الدمام - بسبب خلل في قفل الباب الخلفي قد يؤدي لفتحه بشكل مفاجئ أعلنت وزارة "التجارة والاستثمار"، عن استدعاء 2491 مركبة نيسان "Altima" 2016 - 2017 بسبب خلل في قفل الباب الخلفي. وقد يؤدي هذا الخلل عند خفض النافذة إلى فتح الباب بشكل مفاجئ أثناء تحرك المركبة. ودعت الوزارة إلى التواصل مع الوكيل لإعادة إجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا. "التجارة" تستدعي 2491 مركبة نيسان "Altima" 2016 - 2017 صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-06 أعلنت وزارة "التجارة والاستثمار"، عن استدعاء 2491 مركبة نيسان "Altima" 2016 - 2017 بسبب خلل في قفل الباب الخلفي. وقد يؤدي هذا الخلل عند خفض النافذة إلى فتح الباب بشكل مفاجئ أثناء تحرك المركبة. Advertisements ودعت الوزارة إلى التواصل مع الوكيل لإعادة إجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا. 06 مارس 2019 - 29 جمادى الآخر 1440 12:40 PM بسبب خلل في قفل الباب الخلفي قد يؤدي لفتحه بشكل مفاجئ بسبب خلل في قفل الباب الخلفي قد يؤدي لفتحه بشكل مفاجئ أعلنت وزارة "التجارة والاستثمار"، عن استدعاء 2491 مركبة نيسان "Altima" 2016 - 2017 بسبب خلل في قفل الباب الخلفي. وقد يؤدي هذا الخلل عند خفض النافذة إلى فتح الباب بشكل مفاجئ أثناء تحرك المركبة. ودعت الوزارة إلى التواصل مع الوكيل لإعادة إجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا. ، "التجارة" تستدعي 2491 مركبة نيسان "Altima" 2016 - 2017 ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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