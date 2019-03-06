، "الإبل السائبة" تروّع سكان مخططات جنوب مكة .. والأهالي يستغيثون ،

محمد بن مسعود - الدمام - متضرّرون: خاطبنا "البلدية" بلا مجيب .. والأجواء الربيعية سبب انتشارها

تحوّلت شوارع مخططات جنوب مكة "5، 6،7،8"، إلى مراعٍ للإبل السائبة، وسط مطالبات من السكان بضرورة إبعادها وتطبيق العقوبات تجاه المخالفين الذين تركوا لها العنان والتجوّل في الشوارع دون أدنى مسؤولية.

وأشار السكان في شكواهم لـ "الخليج 365"، إلى أنهم خاطبوا بلدية جنوب مكة مراراً وتكراراً من أجل مصادرة تلك الإبل عن الأحياء والشوارع، ولكن دون جدوى.

وتساءل سكان مخططات جنوب مكة "5، 6،7،8"، عن دور الجهات الرقابية للحفاظ على سلامة سالكي الطرق والحفاظ على الممتلكات العامة، لافتين إلى أن ظاهرة تجوّل الإبل داخل مخططاتهم في تزايد، خاصةً خلال هذه الفترة؛ ولاسيما أن المنطقة تشهد أجواءً ربيعية أسهمت في تكاثرها.

وطالبوا الجهات المختصة، وعلى رأسها أمانة العاصمة المقدّسة، بضرورة تطبيق العقوبات بحق المخالفين الذين تركوا للإبل العنان والتجول في الشوارع والمخططات دون الاكتراث لما قد تسبّبه من حوادث دامية؛ فضلاً عن مدى خطورتها على الممتلكات العامة.