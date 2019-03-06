، "الإبل السائبة" تروّع سكان مخططات جنوب مكة .. والأهالي يستغيثون ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
تحوّلت شوارع مخططات جنوب مكة "5، 6،7،8"، إلى مراعٍ للإبل السائبة، وسط مطالبات من السكان بضرورة إبعادها وتطبيق العقوبات تجاه المخالفين الذين تركوا لها العنان والتجوّل في الشوارع دون أدنى مسؤولية.
وأشار السكان في شكواهم لـ "الخليج 365"، إلى أنهم خاطبوا بلدية جنوب مكة مراراً وتكراراً من أجل مصادرة تلك الإبل عن الأحياء والشوارع، ولكن دون جدوى.
وتساءل سكان مخططات جنوب مكة "5، 6،7،8"، عن دور الجهات الرقابية للحفاظ على سلامة سالكي الطرق والحفاظ على الممتلكات العامة، لافتين إلى أن ظاهرة تجوّل الإبل داخل مخططاتهم في تزايد، خاصةً خلال هذه الفترة؛ ولاسيما أن المنطقة تشهد أجواءً ربيعية أسهمت في تكاثرها.
وطالبوا الجهات المختصة، وعلى رأسها أمانة العاصمة المقدّسة، بضرورة تطبيق العقوبات بحق المخالفين الذين تركوا للإبل العنان والتجول في الشوارع والمخططات دون الاكتراث لما قد تسبّبه من حوادث دامية؛ فضلاً عن مدى خطورتها على الممتلكات العامة.
"الإبل السائبة" تروّع سكان مخططات جنوب مكة .. والأهالي يستغيثونعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-03-06
تحوّلت شوارع مخططات جنوب مكة "5، 6،7،8"، إلى مراعٍ للإبل السائبة، وسط مطالبات من السكان بضرورة إبعادها وتطبيق العقوبات تجاه المخالفين الذين تركوا لها العنان والتجوّل في الشوارع دون أدنى مسؤولية.
وأشار السكان في شكواهم لـ "الخليج 365"، إلى أنهم خاطبوا بلدية جنوب مكة مراراً وتكراراً من أجل مصادرة تلك الإبل عن الأحياء والشوارع، ولكن دون جدوى.
وتساءل سكان مخططات جنوب مكة "5، 6،7،8"، عن دور الجهات الرقابية للحفاظ على سلامة سالكي الطرق والحفاظ على الممتلكات العامة، لافتين إلى أن ظاهرة تجوّل الإبل داخل مخططاتهم في تزايد، خاصةً خلال هذه الفترة؛ ولاسيما أن المنطقة تشهد أجواءً ربيعية أسهمت في تكاثرها.
وطالبوا الجهات المختصة، وعلى رأسها أمانة العاصمة المقدّسة، بضرورة تطبيق العقوبات بحق المخالفين الذين تركوا للإبل العنان والتجول في الشوارع والمخططات دون الاكتراث لما قد تسبّبه من حوادث دامية؛ فضلاً عن مدى خطورتها على الممتلكات العامة.
06 مارس 2019 - 29 جمادى الآخر 1440
11:53 AM
متضرّرون: خاطبنا "البلدية" بلا مجيب .. والأجواء الربيعية سبب انتشارها
تحوّلت شوارع مخططات جنوب مكة "5، 6،7،8"، إلى مراعٍ للإبل السائبة، وسط مطالبات من السكان بضرورة إبعادها وتطبيق العقوبات تجاه المخالفين الذين تركوا لها العنان والتجوّل في الشوارع دون أدنى مسؤولية.
وأشار السكان في شكواهم لـ "الخليج 365"، إلى أنهم خاطبوا بلدية جنوب مكة مراراً وتكراراً من أجل مصادرة تلك الإبل عن الأحياء والشوارع، ولكن دون جدوى.
وتساءل سكان مخططات جنوب مكة "5، 6،7،8"، عن دور الجهات الرقابية للحفاظ على سلامة سالكي الطرق والحفاظ على الممتلكات العامة، لافتين إلى أن ظاهرة تجوّل الإبل داخل مخططاتهم في تزايد، خاصةً خلال هذه الفترة؛ ولاسيما أن المنطقة تشهد أجواءً ربيعية أسهمت في تكاثرها.
وطالبوا الجهات المختصة، وعلى رأسها أمانة العاصمة المقدّسة، بضرورة تطبيق العقوبات بحق المخالفين الذين تركوا للإبل العنان والتجول في الشوارع والمخططات دون الاكتراث لما قد تسبّبه من حوادث دامية؛ فضلاً عن مدى خطورتها على الممتلكات العامة.
، "الإبل السائبة" تروّع سكان مخططات جنوب مكة .. والأهالي يستغيثون ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الإبل السائبة" تروّع سكان مخططات جنوب مكة .. والأهالي يستغيثون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.