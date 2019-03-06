، "الفرشوطي": المملكة تسيطر على 45% من حجم التجارة الإلكترونية في المنطقة ،

محمد بن مسعود - الدمام - 33 مليار ريال و25 ألف متجر رسمي.. مميزات كثيرة

كشف رئيس ريادة الأعمال بـ"غرفة جدة" رئيس مبادرة عيادات الأعمال ثامر بن أحمد الفرشوطي، عن أن حجم التجارة الإلكترونية بالمملكة يبلغ 33 مليار ريال سعودي؛ مبينًا أن المملكة تسيطر على 45% من حجم التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال جلسة "التحول نحو التجارة الإلكترونية"، والتي حصلت بموجبها "غرفة جدة" على شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية، أكبر عدد حضور متفاعل ضمن احتفالات الغرفة بمناسبة مرور 75 عامًا على تأسيسها.

ولفت الفرشوطي إلى أن المتاجر الإلكترونية المسجلة رسميًّا في المملكة بلغ 25501 متجر إلكتروني رسمي؛ مبينًا أن 21% من المتاجر الإلكترونية تقدم خدمات التسويق الإلكتروني، يليها الطبخ والمخبوزات بنسبة 15%، ثم مستلزمات المرأة بنسبة 13%، يلية متاجر الإلكترونيات والإكسسوارات، ثم التصميم والطباعة، ثم تخطيط المناسبات والحفلات والحِرَف والصناعات اليدوية، والحلول الإلكترونية، ثم الخدمات الأكاديمية والأثاث والديكور، ثم التجميل والتصوير والسيارات، وأخيرًا العقارات.

وأوضح أن للتجارة الإلكترونية مميزات تميزها عن التقليدية؛ أبرزها أنها لا تحتاج إلى رأس مال كبير؛ فضلًا عن توفير التكلفة التشغيلية، والتوسع في وصول للعملاء، وأنها غير مقيدة بمكان محدد أو زمان محدد.

وعدّد الفرشوطي عددًا من التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية؛ مثل ارتفاع تكلفة الشحن والتوصيل، وقلة مزوّدي خدمات سلاسل الإمداد، وارتفاع النسبة المئوية والرسوم التأسيسية، إلى جانب صعوبة فتح حسابات بنكية لأصحاب أنشطة التجارة الإلكترونية، وقلة بيوت الخبرة التقنية بالمملكة لتقديم الخدمات البرمجية والاستشارية.