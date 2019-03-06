، بنسخة جديدة .. جمعية الزهايمر تُطلق "موسمية مزولة .. عيش جوهم" ،

محمد بن مسعود - الدمام - برعاية "الخليج 365" إعلامياً .. تسلط الضوء على طرق الوقاية من المرض

تستعد الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر؛ لإطلاق نسخة جديدة من "مزولة" تحت شعار "موسمية مزولة.. عيش جوهم"، الذي يُعد من أضخم المبادرات الترفيه يحتضنه منتجع "العمارية هيلز؛" أحد المشاريع الشبابية الرائدة التي تستحق الدعم والمساندة وتمثل النموذج الأمثل لمنتجعات كبار السن الذي سينطلق اليوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2019م حتى 10 مارس 2019م من الرابعة عصراً حتى الساعة الحادية عشرة مساءً، وبتشريف وحضور الأمير الشاعر الكبير بدر بن عبدالمحسن -حفظه الله-.

وتُعد مزولة من أنجح المبادرات التي تُعنى بتوعية وتثقيف المجتمع بمرض ألزهايمر بما تمتلكه من إمكانات جذب روادها وتنوّع في البرامج التثقيفية، ومن أبرز مبادرات مسار مبادر للنشء القادم بإشراف لجنة العضوية والتطوع بالجمعية التي وصل عدد أعضائها أكثر من خمس آلاف عضو أسهموا في تحقيق رؤية سمو ولي العهد -حفظه الله- الطموحة 2030 التي ترمي إلى رفع مساهمة القطاعات غير الربحية في إجمالي الناتج المحلي من أقل من (1 % إلى 5 %) من خلال مشاركتهم ودعمهم المستمر للجمعية بوقتهم وجهدهم، وبما حققوه من إنجازات ملموسة خلال العقد الأول من عمر الجمعية.

وتسلط "موسمية مزولة .. عيش جوهم" الضوء على أعراض ألزهايمر وسبل الوقاية منه عبر الصوت والضوء، ومن خلال وجود متاهة ألزهايمر في أثناء هذه المبادرة التي أوجدتها الجمعية لعمل جولة للتعرف على جميع مراحل المرض، إضافة إلى عدد من الاعراض الأخرى المختلفة، إضافة إلى مسارات التحول والتمكين التي توضح خدمات الجمعية، متضمنة أركاناً مخصصة لرواد الأعمال تشكل نماذج لمنازل مرضى ألزهايمر، إضافة لتجسيد المواسم المختلفة كأحد أبرز الأعراض التي يعانيها كبار السن وبمشاركة عدد من الفنانات السعوديات والقطاعات الوطنية، حيث تم تحويل المنتجع لمواسم متعددة تتخللها المجسمات التوعوية الجاذبة، حيث سيحيى حفل الافتتاح فنان العرب محمد عبده؛ ويشارك بـ "موسمية مزولة..عيش جوهم" الأوركسترا السعودية بقيادة الفنان الكبير الدكتور عبدالرب إدريس؛ ويسخر عديد من الفنانين السعوديين رسالتهم الإنسانية لدعم قضية ألزهايمر على مدار أيام الحدث، ويعود ريعها بالكامل لمشروع "نرعاهم لنحميهم" الذي تتبناه الجمعية، وتهدف فكرته إلى توفير 100 مرافقة مدرّبة لكبار السن من ذوي الدخل المحدود، والذي يأتي في إطار الاهتمام والدعم اللذين توليهما الجمعية لهذه الفئة، حيث تعمل الجمعية دوماً على تلبية الحاجات الملحة لهذه الفئة الغالية من خلال أنشطة متعددة تتكامل فيها جهود القطاعات الحكومية والخيرية والخاصة لتعظيم الفائدة المرجوة منها.

ونجحت الجمعية على مدى أربع سنوات -بما تمتلكه من مقومات بشرية وبما حظيت به من ثقة المجتمع- في أن تنظم أربع مبادرات لمزولة "بين الماضي والحاضر، كرنفال الطيبين، تجوري مزولة، مزولة سيتي"؛ حيث تستقي أهدافها وإستراتيجياتها من مظلة الجمعية التي تهدف إلى تنمية قدرات المتطوعين وتنمية الشباب وقدراتهم وتمكين القادة من خلال دعوة أهم الرموز التطوعية بالعالم، وعلى رأسهم الاتحاد العربي للتطوع وكما استهدفت في المقام الأول تنمية الوعي المجتمعي والمساهمة في بناء رأي عام متفاعل مع قضايا ألزهايمر وفئة كبار السن واحتياجاتها وبناء بيئة صديقة لمريض ألزهايمر، ودعم وتنمية موارد الجمعية، وأيضاً تفعيل وإبراز دور الأعضاء العاملين في دعم الجمعية ومؤازرتها.

لمزيد من المعلومات بشأن حضور "موسمية مزولة" يمكنكم متابعة حسابات التواصل الاجتماعي: تويتر- إنستجرام- فيسبوك- سناب شات @Saudialzheimer أو التواصل على هاتف 0112143838/ 0114100112 أو من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية alz.org.sa.