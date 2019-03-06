مديرية الصحة بجازان: حققنا 36 مليون ريال من الإيرادات الذاتية

حقّقت مديرية الصحة في جازان إيرادات غير مسبوقة العام الماضي في الموارد الذاتية، بواقع أكثر من 36 مليون ريال، بحسب مدير الإدارة يوسف بن عبدالله الضوراني، الذي أوضح أنه تم العمل على دعم المشروعات التطويرية والبرامج التحسينية في كل المرافق الصحية التابعة لـ«صحة جازان»، بمبلغ عشرة ملايين و726 ألفًا و388 ريالًا؛ بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين.

وأضاف أنّه تمّ دعم مشروعات المرافق الصحية التي خضعت لتقييم مجلس اعتماد المنشآت الصحية «سباهي» التي حقَّقت جميعها الاعتماد، موضحًا أنّ البرامج التابعة لإدارة الموارد الذاتية تشمل برنامج الخدمات الصحية بمقابل وبرنامج التدريب بأجر وبرنامج الاستثمار.

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وأعلنت مديرية الصحة في جازان- اليوم الأربعاء- نتائج جهودها خلال العام الماضي في مستشفيات المنطقة، وبلغ عدد مراجعي أقسام الطوارئ بمستشفيات منطقة جازان خلال عام 2018، مليونًا و812 ألفًا و520 مراجعًا، فيما استقبلت أقسام الولادة 21 ألفًا و447 حالة ولادة بالقطاع الحكومي، و7783 بالقطاع الأهلي، وتم تنويم ما يقارب 65 ألفًا و473 مريضًا.

وأوضحت صحة جازان أنّ مراكز وعيادات السكري استقبلت 39 ألفًا و146 زيارة، فيما استقبلت عيادات المستشفيات 930 ألفًا و557 مراجعًا ومراجعة، وإجراء ما يقارب 24 ألف عملية جراحية، كما تم عمل 617 ألفًا و152 إجراءً إشعاعيًّا، وستة ملايين و882 ألفًا و370 تحليلًا مخبريًّا.

يأتي هذا فيما بلغ عدد مراجعي مراكز الرعاية للأمراض المزمنة ما يقارب 509 آلاف و747 مراجعًا ومراجعة، وبلغت جلسات التأهيل الطبي 232 ألفًا و237 جلسة، كما تمّ تحويل 4333 مريضًا عن طريق الهيئة الطبية إلى مستشفيات داخل وخارج المملكة من إجمالي عدد مراجعي طوارئ مستشفيات المنطقة والبالغ عددهم مليونٌ و812 ألفًا و520 حالة.