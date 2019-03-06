انطلاق مسابقة الأمير سلطان بن عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم.. قريبًا

أعرب الأمير فيصل بن سلطان (الأمين العام لمؤسسة سلطان بن عبد العزيز الخيرية)، اليوم الأربعاء، عن اعتزازه ومنسوبي المؤسسة كافة، بما تحققه مسابقة الأمير سلطان بن عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية على مستوى دول آسيان والباسفيك، من مخرجات مميزة على مسارات متعددة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، بمناسبة اكتمال الاستعدادات لانطلاق الدورة الحادية عشرة من المسابقة خلال الفترة من 11 - 15 مارس الجاري، تحت رعاية الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، ورعاية الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

وقال الأمير فيصل: «النجاحات التي حقَّقتها المسابقة سواء على صعيد تقديم صورة رائعة من صور اهتمام المملكة العربية السعودية بخدمة كتاب الله الكريم والسنة النبوية، أو على صعيد توثيق علاقات الأقليات الإسلامية التي تعيش في بعض الدول بالدين الحنيف، وتشجيعها على حفظ كتاب الله الكريم وتدبر معانيه، أو على صعيد بناء جسور من التواصل بين المسلمين في عدد من دول العالم، كلها مخرجات تجسِّد الرؤية الثاقبة وحب الخير اللذين اتصف بها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز- رحمه الله- عندما تبنى فكرة هذه المسابقة».

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وأضاف: «الدورات الأخيرة من المسابقة شهدت خطوات حيوية لتوسيع دائرة المشاركين، وتنظيم فرع خاص للنساء حظي بمشاركة نحو 100 مشاركة في تفاعل مميز مع رسالة المسابقة، إلى جانب المبادرة التي تبنتها مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية، وبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز رئيس مجلس الأمناء، التي تمثلت في استضافة عدد من الفائزين الأوائل في الدورات الأخيرة للمشاركة في دورة تدريبية متخصصة في المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه بالمدينة المنورة؛ سعيًا للعمل على تخريج أجيال راشدة، وإيجاد مرجعيات علمية مميزة مجازة في علم القراءات في الدول التي شاركت في المسابقة ليعودوا إلى بلادهم دعاة ومعلمين ومقرئين، وقد حصل المشاركون على إجازات بالقراءات بعد اجتيازهم الامتحانات المقررة».

وأوضح أنَّ من مخرجات المسابقة- أيضًا- قبول الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عددًا من الفائزين في الدورة الأخيرة بعد حصولهم على دورات المقارئ القرآنية لمواصلة دراستهم بالجامعة.

وتضم مسابقة الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية لدول آسيان والباسفيك، خمسة فروع أربعة منها لحفظ القرآن الكريم كاملًا أو أجزاء منه، والخامس لحفظ السنة النبوية، وجرى تخصيص جوائز قيمة للفائزين الثلاثة الأوائل في كل فرع من الفروع الخمسة، كما يمنح الفائزين فرصة لأداء مناسك الحج. ويشارك في فعاليات هذه الدورة متسابقون ومتسابقات من دول عدة.