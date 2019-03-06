«الأرصاد» تحذّر 11 محافظة بمنطقة الرياض من رياح ترابية تؤثر على الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس في منطقة الرياض، وقالت الهيئة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنّ المنطقة تشهد نشاطًا في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وشمل التنبيه مناطق المجمعة والرياض والخرج وحريملاء والمزاحمية ورماح وشقراء والدوادمي وعفيف ووادي الدواسر والأجزاء المجاورة، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً.

وكانت الهيئة قد توقعت، في تقريرها لحالة طقس اليوم، أن تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة، على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، وكذلك على الأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية وحائل.

Advertisements

وأشارت هيئة الأرصاد، عبر موقعها الإلكتروني، إلى وجود نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم، تمتد إلى منطقة نجران، وكذلك الأجزاء الساحلية من جنوب منطقة مكة المكرمة (الليث، والقنفذة) تمتد إلى منطقة جيزان.

كما أصدرت هيئة الأرصاد تنبيهًا بنشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، وأشارت إلى تزامن تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع مع هذه الحالة، وقد تهطل منها أمطار خفيفة إلى متوسطة.

وبدأت هذه الحالة الجوية في الساعة الثانية من فجر الأربعاء، على الظهران والدمام والأحساء والجبيل وحفر الباطن والنعيرية ورأس تنورة والقطيف الأجزاء المجاورة، وتنتهي بحلول الساعة الثامنة من مساء اليوم.