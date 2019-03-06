«هدف» يوفّر 718 فرصة تدريبية عبر «تمهير» بالمنطقة الشرقية

أعلن صندوق الموارد البشرية «هدف»، اليوم الأربعاء، توفير 718 فرصة تدريبية على رأس العمل ضمن برنامج «تمهير» في مجالات مختلفة بالمنطقة الشرقية.

وقال الصندوق، عبر موقعه الإلكتروني: إنّ البرنامج يهدف إلى إعداد وتطوير مهارات وخبرات الخريجين للمشاركة بفاعلية في سوق العمل؛ حيث يحصل المتدرِّب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي، تزيد من فرص حصوله على وظيفة مناسبة لإمكانياته ومهاراته.

وأضاف أنّ المتدرب يحصل خلال فترة التدريب على حقائب تدريبية إلكترونية، كما يتقاضَى مكافأة مالية مقدارها 3000 ريال يُقدمها الصندوق، بالإضافة إلى حصوله على تغطية تأمين ضد المخاطر.

و«تمهير» هو برنامج تدريب على رأس العمل يستهدف خريجي الجامعات السعودية والمبتعثين وتتراوح مدته بين ثلاثة إلى ستة أشهر، لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل.

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وأوضح الصندوق طريقة التدريب في البرنامج؛ حيث يتم التسجيل على الحساب في «طاقات»، واختيار قائمة البرامج ثمّ الضغط على جميع البرامج، واختيار برنامج تمهير للتدريب على رأس العمل من تلك الصفحة، وبعد ذلك الضغط على أيقونة «تقدم هنا» وتعبئة البيانات الإضافية الخاصة بالبرنامج، ثم المتابعة، وبعد ذلك سوف يتم التحقق من أهلية المتقدم آليًّا (وفق المعايير)، وبعد التحقق من الأهلية يمكن التقديم على الفرص التدريبية المناسبة، وبعد ذلك تتم عملية المقابلة، ومن ثم الموافقة أو الرفض من قبل صاحب العمل، وعند استلام عرض العمل يجب على المتقدّم قبوله حتى يتم إلحاقه ببرنامج «تمهير»، ثم يتم بعد ذلك استكمال مراحل العملية التدريبية.

واشترط الصندوق أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلًا على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، وألا يكون على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص، وأن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة، وألا يكون قد استفاد من البرنامج سابقًا.

ويتطلب البرنامج من المتدربين، إكمال الدورات الإلكترونية الإلزامية، والالتزام بالحضور خلال فترة التدريب، ولا يحق للمتدرب طلب إجازة وفي الحالات الاضطرارية يمكنه التغيب وتحتسب من ضمن نسبة الـ25% المسموح بها في فترة التدريب كاملة، وكما يحصل على تقييم صاحب العمل بعد انتهاء فترة التدريب.

وتحتسب مكافأة «تمهير» ابتداءً من تاريخ المباشرة المؤكّد من قبل صاحب العمل على النظام، ولا يستحق المتدرب المكافأة في حال كانت نسبة حضوره لذلك الشهر أقل من 75%، ويعتمد تاريخ صرف المكافأة على دورات دفع خاصة بصندوق تنمية الموارد البشرية.

ومن أجل الحصول على الشهادة التدريبية، يُشترط أن تكون نسبة الحضور 75 % أو أكثر خلال البرنامج التدريبي، وإتمام تقييم المتدرِّب للبرنامج التدريبي في نهاية البرنامج، وإتمام تقييم المنشأة للمتدرب. ويمكن التسجيل في الدورات التدريبية من هنا: