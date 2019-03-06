أفرغ أربع رصاصات في صدره
قادت جلسة تعاطي مسكرات، مواطنًا بالطائف إلى إطلاق النار على صديقه من مسدس ليرديه قتيلًا في الحال.
وطوَّقت الدوريات الأمنية حي السحيلي بمدينة الطائف فجر اليوم الأربعاء، إثر بلاغ بوقوع جريمة قتل، بطلها مخمور قتل آخر عقب اجتماعهما على مفسدة (جلسة سُكْر)؛ حيث أطلق الجاني النار من مسدس نوع «أبو محالة»، كان يحمله، على صديقه، عقب اختلافهما نتيجة تعاطيهما المسكر.
وكشفت مصادر «عاجل» أن الجاني بالعقد الرابع من العمر، وهو من أرباب السوابق، وقد أطلق النار على صديقه عقب اجتماعهما على مفسدة، وأصابه بأربع طلقات من مسدس كان يحمله، استقرت كلها في منطقة الصدر ليرديه قتيلًا في الحال.
وتمكنت الدوريات الأمنية بالطائف من إلقاء القبض على الجاني، وإعداد محضر ضبط بالجريمة والتحفظ على أداتها (المسدس)، وتسليمه إلى مركز شرطة الشرقية؛ حيث لا يزال رهن التوقيف والتحقيق قبل إحالته إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.
كانت هذه تفاصيل خبر «مخمور الطائف» ينهي «جلسة سُكْر» بإطلاق النار على صديقه ويرديه قتيلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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