سياسي / اهتمامات الصحف البريطانية



لندن 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واس

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، وعد النواب البريطانيين بالتصويت على أي تغييرات تطرأ على حقوق العمال بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي تسعى فيه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إلى الحصول على دعم حزب العمال، لتمرير اتفاقها على مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وتناولت صحف الأربعاء تحذير كبير موظفي الخدمة المدنية في إيرلندا الشمالية، من أن الخروج من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى صفقة يمكن أن يكون له عواقب خطيرة على المنطقة.

وسلطت الضوء على تأكيد محللين أن صورًا جديدة لأقمار صناعية، تشير إلى أن كوريا الشمالية تعيد موقع إطلاق صواريخ تعهدت بتفكيكه.

وتناقلت صحف بريطانيا، قيام السلطات الباكستانية، اعتقال العشرات من المتشددين المشتبه بهم في أعقاب الهجوم الذي وقع بالجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، الذي أثار أزمة مع الهند.

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